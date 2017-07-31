В Москве откроют памятник Фазилю Искандеру

Москва, , 12:24 — REGNUM Сегодня, 31 июля, в Москве состоится открытие памятника писателю Фазилю Искандеру, который захоронен на Новодевичьем кладбище, пишет «Вечерняя Москва».

Торжественная церемония открытия пройдет на Новодевичьем кладбище. Мероприятие посвящено годовщине смерти писателя.

Фазиль Искандер скончался в Переделкине 31 июля в 2016 году. Ему было 87 лет.

Памятник создан на основе произведения скульптора Марины Эшба, выполнен с натуры в 1996 году. Скульптура изготовлена при поддержке Московской абхазской диаспоры.

Справка ИА REGNUM :

Фазиль Искандер — выдающийся русский и абхазский писатель и поэт родился в 1929 году в Сухуме. Одни из самых его известных произведений: повести «Созвездие Козлотура», «Кролики и удавы», «Софичка», роман «Сандро из Чегема». По его сценариям и произведениям снято восемь художественных фильмов.

Писатель был награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» II, III и IV степеней, Государственной премией СССР, Премией правительства России и рядом других наград.

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