Эдита Пьеха награждена орденом «За заслуги перед отечеством» II степени

Москва, , 12:18 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин наградил народную артистку СССР Эдиту Пьеху орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени, сообщает пресс-служба Кремля.

Соответствующий указ подписан президентом РФ 31 июля. Орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени Эдита Пьеха награждается за «большой вклад в развитие отечественной культуры и многолетнюю плодотворную деятельность».

Эдита Пьеха — советская и российская певица, народная артистка СССР, орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени Пьеха была удостоена в 1997 году, следующую степень она получила в 2007 году.

Певица родилась 31 июля 1937 года в городе Нуаэль-су-Ланс на севере Франции, в 1946 году семья артистки переехала в Польшу.

В 1955 году Пьеха поступила в Ленинградский государственный университет им. Жданова и дебютировала в новогоднюю ночь на сцене Ленинградской консерватории.

В 1957 году Пьеха начала выступать вместе с ансамблем «Дружба».