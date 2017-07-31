Forbes назвал самого оплачиваемого музыканта в России

Москва, , 11:37 — REGNUM Самым высокооплачиваемым российским музыкантом по версии журнала Forbes названа российская оперная певица Анна Нетребко. Она возглавила топ.

Нетребко за год заработала 7,5 миллиона долларов. Ее дебютное выступление в Большом театре состоялось в 2016 году: она исполнила заглавную партию в опере «Манон Леско».

Второе место занял певец Филипп Киркоров, заработав 7,4 миллиона долларов. На третьем месте рэп-исполнитель Тимати, заработавший 6,6 миллиона долларов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 13 июля Forbes опубликовал рейтинг самых богатых российских чиновниц. На первом месте оказалась депутат Государственной думы Татьяна Соломатина («Единая Россия»). За 2016 год она заработала 56,2 миллиона рублей.

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В мае 2017 года Forbes назвал режиссера Тимура Бекмамбетова самым успешным в России. Его лента «Особо опасен» собрала $341,4 миллиона.

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