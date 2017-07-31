В США прошли похороны Честера Беннингтона

Палос-Вердес-Эстейтс, США, , 07:55 — REGNUM В штате Калифорния (США) 29 июля похоронили солиста группы Linkin Park Честера Беннингтона, сообщает портал TMZ.

На траурной церемонии присутствовали только члены семьи музыканта и его друзья. Все пришедшие на церемонию прощания надевали на руки браслеты.

Похоронили солиста рок-группы в ботаническом саду города Палос-Вердес-Эстейтс, недалеко от его дома.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 июля в США был найден труп солиста рок-группы Linkin Park Честера Беннингтона. Тело 41-летнего музыканта находилось в его доме в калифорнийском городе Палос Вердес Эстейтс.

По предварительным данным, Беннингтон покончил жизнь самоубийством. У музыканта остались шестеро детей от двух браков, на момент смерти он был женат второй раз.

Основанная в 1996 году группа Linkin Park шесть раз номинировалась на музыкальную премию Grammy и получила две награды. Всего вышло семь студийных альбомов коллектива, их общий тираж составил более 70 млн экземпляров.

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