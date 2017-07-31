Тарковский и «Рублев» в монументе. Фоторепортаж

Суздаль, Владимирская область, , 10:01 — REGNUM 29 июля в Суздале в торжественной обстановке был открыт памятник «лучшему фильму всех времен и народов», а именно так написано на его подножии, «Андрей Рублев». Идея создания памятника возникла еще в 2013 году во время Литературного форума «Золотой Витязь», проходившего в Суздале. Для участников форума устроили экскурсию по местам съемок фильма Андрея Тарковского «Андрей Рублев». В 1965 году Андрей Тарковский вместе с оператором Вадимом Юсовым поднялись на холм возле реки Каменки, с которого открывалась великолепная панорама с видом на Спасо-Евфимиев монастырь. Красота этих мест, их духовная сила убедили Тарковского в том, что искать больше ничего не нужно. Все, что было необходимо для съемок фильма, он нашел на Суздальской земле.

Гости, участники и устроители литературного форума «Золотой Витязь» так же, как в свое время Тарковский, хором воскликнули: «Какая красота!» И кто-то в толпе добавил: «Хорошо бы здесь поставить памятник этому фильму». Эта идея всем понравилась, а поскольку среди гостей находилась скульптор, директор Фонда науки и православной культуры им. Павла Флоренского Мария Тихонова, президент форума «Золотой Витязь» Николай Бурляев сказал ей: «Вот Мария этим и займется!» На месте будущего памятника режиссёру Андрею Тарковскому и фильму «Андрей Рублёв» был заложен и освящён камень.

Мария Тихонова работала над этим памятником в течение трех лет. Она отказалась от гонорара, что невероятно для нашего времени. Памятник был создан благодаря предпринимателю Игорю Александровичу Найвальту, который помог возродить 70 монастырей по всей России. Всем пришедшим на торжественную церемонию открытия: горожанам, журналистам, артистам, чиновникам, властям и духовенству, — не терпелось взглянуть на результаты ее труда, но до времени он был скрыт от глаз собравшихся небесно-голубым полотном, перед которым построили небольшую деревянную сцену. Выдался очень жаркий день, но, несмотря на это, народу на холме собралось очень много. Люди запаслись бутылками с водой и терпеливо ждали начала церемонии.

Наконец, у подножия памятника появился председатель Славянского творческого союза, народный артист России Николай Бурляев. Он рассказал собравшимся о том, что Андрей Тарковский учился у великого Бергмана, а тот, когда посмотрел фильм «Андрей Рублев» молодого русского режиссера, восхитился и заметил, что этот молодой русский имеет ключи от той тайной комнаты, куда сам Бергман хотел бы попасть, но не может, потому что у него таких ключей нет.

«Памятник был задуман в двух ипостасях, — и как величайшему режиссеру планеты, и как фильму «Андрей Рублев», который является вершиной не только нашего кино, но и мирового», — заметил Бурляев.

В 2016 году фильму «Андрей Рублев» исполнилось 50 лет. Одна из его новелл «Колокол» целиком снималась в Суздале. С территории Главного туристического Комплекса «Суздаль», на которой и разместили памятник, хорошо видно то место, где под руководством героя фильма литейщика Бориски, не знавшего секрета и надеявшегося только на чудо Божие, мастера отливали колокол.

«Это великий день для меня и для родных Андрея Тарковского, для народа. Мертвые гордыни не имут, они все меряют уже другими категориями. Поэтому этот памятник для нас с вами. Сейчас дети больше знают имена американских режиссеров, которых Тарковский всерьез не воспринимал, хотя в его время американское кино было лучше, чем сейчас. На него равняется весь мир, некоторые пытаются работать под него, но не могут. Памятник — напоминание о том, каким был и должен быть русский кинематограф», — сказал Бурляев.

После выступления Бурляева над Суздальской землей раздался голос отца Андрея Тарковского, русского поэта Арсения Александровича Тарковского: «Жизнь, жизнь… Предчувствиям не верю и примет я не боюсь. Ни клеветы, ни яда я не бегу. На свете смерти нет. Бессмертны все».

Жаркий июльский ветер доносил эти слова до сердца каждого присутствующего, и все верили, что смерти действительно нет, тем более что через несколько минут слова отца Андрея Тарковского подтвердились. После возгласа Бурляева «Давай!» защитную ткань подняли, и перед зрителями предстал как живой режиссер Андрей Тарковский с задумчивым выражением лица и прижатой к подбородку рукой. За ним стояли звонящий в колокол литейщик Бориска и великий иконописец Андрей Рублев из одноименного фильма. Их встретили молитвенным песнопением «Господи, благослови Россию» и громкими и продолжительными аплодисментами, как и полагается встречать живых героев. А у меня возникла мысль, что за каждым великим человеком обязательно стоит не менее великий предок. Так, например, за святым Сергием Радонежским стояли святые его родители Мария и Кирилл Радонежские, а за Андреем Тарковским был его отец, талантливый поэт с глубоким знанием русской и мировой культуры.

«А стол один и прадеду и внуку: грядущее свершается сейчас…»

Об Андрее Рублеве советский народ не знал почти ничего. Его имя стало широко известным только в 1966 году, после выхода на широкий экран фильма Тарковского. В 1988 году величайший иконописец московской школы иконописи XV века был канонизирован РПЦ в лике преподобных. Мне думается, что этот фильм заставил и духовенство, и православный народ обратить внимание на духовные и художественные заслуги Андрея Рублева, которые имеют мировое значение. Без признания этих заслуг канонизация не могла бы состояться. Что касается самого режиссера, то смело можно утверждать, что перед началом съемок режиссер, подобно персонажу Бориске, не знал секрета рождения киношедевра, как и Бориска не знал секрета звучания колокола.

После открытия памятника к его подножию вышли скульптор Мария Тихонова, сын Андрея Тарковского хирург Арсений Андреевич Тарковский, дочь исполнителя главной роли в фильме «Андрей Рублев» Анатолия Солоницына, киновед, директор музея кино Лариса Солоницына, артисты Александр Панкратов-Черный, Александр Балуев, Борис Токарев Людмила Гладунко, знакомые зрителям по фильму «Два капитана».

Мария Тихонова рассказала, что во время работы над памятником ее вдохновляла «Троица» Андрея Рублева. Именно поэтому в памятнике представлены три фигуры: режиссера Тарковского, литейщика Бориски, которого сыграл Николай Бурляев, и иконописца Андрея Рублева, образ которого воплотил актер Анатолий Солоницын.

«Для меня этот памятник был, как для Бориски колокол», — заметила скульптор.

Александр Панкратов-Черный в своем коротком выступлении отметил, что Тарковский впервые показал в своем фильме муки творчества великого художника Андрея Рублева, и сам этот фильм является иконой мирового кинематографа. Он рассказал о том, что судьба свела его не только с Андреем Тарковским и его отцом, но и с сестрой режиссера — Мариной Арсеньевной, которая была редактором и составителем книги стихов Панкратова-Черного «Хочу сказать», вышедшей несколько лет назад. Он прочел одно из своих стихотворений, которое больше всего нравится Марине Тарковской.

«Не ищите меня в поднебесье, не теряйте меня на земле, я слова собираю для песни, все слова о добре и тепле…»

«Мы с вами счастливые люди, — сказал актер Александр Балуев, — потому что отныне на земле Суздаля есть памятник великому режиссеру Андрею Тарковскому. Это нас объединяет, дает нам силу, веру в завтра, — его работы, его фильмы, его имя. Поздравляю вас!»

Людмила Гладунко в своем выступлении отметила, что на русской земле, которая всегда славилась подвижническим трудом, подвижники не перевелись до сих пор: «Благодаря таким подвижникам и появился этот памятник. Коля! (Бурляеву — ред.) Ты тоже подвижник. Мы помним, как ты начинал свой фестиваль «Золотой Витязь». Как тебе было тяжело, но теперь он укрепился и душой, и деяниями. Давайте копить благие дела».

К микрофону вновь подошел Николай Бурляев. В руках он держал мешочек с землей, взятой с места, где отливали колокол герои фильма «Андрей Рублев». Эту землю он передал директору Итальянского института культуры в Москве Ольге Страде. Она, в свою очередь, пообещала отвезти эту землю на могилу Андрея Тарковского на кладбище Сент-Женевье́в-де-Буа́. Андрей Тарковский очень любил Италию. Свой фильм «Ностальгия» он снимал в Тоскане.

«Он работал с таким великим сценаристом, как Тонино Гуэрра, который работал с Феллини и Антониони. Читая книгу Тарковского «Запечатленное время» с его записками о том, как он чувствовал, как у него рождались образы, я была тронута его знанием итальянской культуры и искусства. В фильме «Зеркало» он ссылается на определенную картину Леонардо да Винчи «Портрет женщины» и говорит, что у Леонардо да Винчи есть мера вечности, которая помогает времени, которое постоянно течет. Я думаю, что во всех картинах Андрея Тарковского, на которых я выросла, есть сгущение философского смысла, эстетики и высокого духовного начала», — сказала Ольга Страда.

Затем выступил замгубернатора Владимирской области Колков Михаил Юрьевич: «Искренне радостно сегодня сопереживать этому радостному событию, которое в последнее время поддерживали духовно наши замечательные артисты. Огромная благодарность скульптору Марии Тихоновой, особенно ГТК «Суздаль», которому в этом году исполнилось 40 лет. Суздаль в 2024 году готовится встретить свое 1000-летие. Здесь находится более 300 исторических памятников на девяти квадратных километрах. Сегодня этот замечательный ряд прирос еще одним памятником. Этот памятник необычный. Он соединяет свет несущего добро кино и мир нашей древней культуры».

После выступления официальных лиц и артистов памятник был освящен Благочинным Суздальского округа иеромонахом Арсением Смирновым.

После открытия памятника зрители и журналисты смогли пообщаться с артистами и сфотографироваться на его фоне. Я тоже воспользовалась служебным положением и сфотографировалась у памятника.

Там же я увидела выдающегося российского пианиста, народного артиста России Розума Юрия Александровича. Я спросила у него, почему он приехал в Суздаль, чем для него является Тарковский.

«Этот месяц у меня невероятно занят. Должно было случиться нечто экстраординарное, чтобы я раздвинул дни своих гастролей, что-то сократил, чтобы сюда приехать. Я специально на один день вырвался. Это событие очень важное не только для российской культуры, но и для культуры всего мира. Увековечена память Тарковского именно в этих благословенных местах. Тарковский — это Достоевский в кинематографе. Он настолько открыл душу человека в кино, так высоко ее вознес, как никто не смог ни до, ни после него. Для меня еще важно, что его творчество насквозь пронизано музыкой. Это важная составляющая его работы, поэтому мое появление здесь для меня естественно», — ответил Розум.

Через некоторое время Юрия Александровича можно было увидеть на сцене фестиваля «Чемодан», играющим на рояле для жителей Суздаля «Концерт Рахманинова». На территории Главного туристского комплекса «Суздаль» впервые прошел фестиваль «Чемодан» — самый яркий и стильный фестиваль года, посвящённый путешествиям и путешественникам, искателям впечатлений, людям, готовым к открытиям и новым свершениям. Отныне этот фестиваль обещает быть ежегодным.

Гостей фестиваля участвовали в гонках на чемоданах, уличных развлечениях, мастер-классах. Тут же местные предприниматели предлагали гостям деликатесы. Лидером продаж в киосках со снедью были медовуха и малосольные огурцы. Прибывшие из разных городов артисты и творческие коллективы подготовили для зрителей концертную программу, которая завершилась гала-ужином и дискотекой. Праздник удался на славу, и надеюсь, что, кроме сиюминутной радости, он принесет и духовные плоды.