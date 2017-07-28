Чего ожидать зрителям от «Окна в Европу»?

Выборг, Санкт-Петербург, 28 июля 2017, 17:04 — REGNUM С 6 по 12 августа в Выборге пройдет XXV Фестиваль российского кино «Окно в Европу». На пресс-конференции фестиваля организаторы объявили подробную программу фестиваля, в которую войдут показы фильмов и другие мероприятия, связанные с кинематографом.
За семь фестивальных дней зрителям покажут более 130 фильмов в разных конкурсных программах. В состав жюри конкурса «Игровое кино. Осенние премьеры» вошли Рустам Ибрагимбеков (председатель жюри), Юсуп Разыков, Татьяна Колганова, Артур Смольянинов, Дмитрий Пучков и Роман Каримов. Конкурс «Копродукция. Окно в мир» будут судить Павел Финн (председатель жюри), Олег Березин и Михаил Брашинский. Жюри конкурса неигрового кино: Александр Городницкий (председатель жюри), Владислав Флярковский, Елена Демидова и Евгений Голынкин. В состав жюри конкурса анимационного кино вошли Андрей Хржановский (председатель жюри), Виктор Тихомиров и Дмитрий Высоцкий.
На участие в конкурсах «Игровое кино. Осенние премьеры» и «Копродукция. Окно в мир» было подано 60 заявок. Из них в программу «Игровое кино» вошло одиннадцать кинолент, в программу «Копродукции» — девять. Одиннадцать из них созданы при государственной финансовой поддержке.
В программу конкурса «Игровое кино. Осенние премьеры» вошли фильмы:
- «Анатомия измены» Николая Дрейдена
- «Девушка с косой» Ольги Поповой
- «Добрый вечер» Федора Константиновича
- «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов» Александра Ханта
- «Лавстори» Петра Тодоровского
- «Лес» Романа Жигалова
- «Ложь или действие» Алексея Камынина
- «Ничей» Евгения Татарова
- «То, что во мне» Гарика Сукачева
- «Хармс» Ивана Болотникова
- «Цензор» Константина Шелепова
Программу «Копродукция. Окно в мир» представят ленты совместной работы российских и зарубежных кинематографистов. В нее вошли:
- «Варшава» Андрея Феофанова и Андреса Пуустумаа (Россия-Эстония)
- «Волшебный лес Кайсы» Катьи Гаурилофф и Татьяна Чистова (Финляндия-Россия)
- «Горные огни» Михаила Кукушкина и Томаса Данна (Россия-Испания)
- «Красный русский» Чарли Брауна и Юлии Мишкинене (Россия-Бразилия)
- «Песни Абдула» Анны Моисеенко, Вячеслава Рябкова и Жана-Мари Барба (Россия-Франция)
- «То, что никто не видит» Станиславса Токаловс, Гунтиса Тректерис и Катерина Шпицы (Латвия-Россия)
- «Убеждения» Татьяны Чистовой и Maciek Hamela (Россия-Польша)
- «Чужой дом» Русудана Глурджидзе, Зураба Магалашвили, Надежды Горшкова и Катерины Гечмен-Вальдек (Грузия-Россия-Хорватия-Испания)
- «Эликсир бессмертия» Станислава Аистова (Россия-Индия)
В программе «Выборгский счет» — фильмы, получившие награды российских и международных фестивалей, которые состоялись в текущем году:
- «Аритмия» Бориса Хлебникова
- «Карп отмороженный» Владимира Котта
- «Нашла коса на камень» Ани Крайс
- «Софичка» Киры Коваленко
- «Теснота» Кантемира Балагова
- «Турецкое седло» Юсупа Разыкова
В программе «Гала-премьера» — лента Сарюса Вайсберга «Бабушка легкого поведения».
На конкурс неигрового кино было подано более 200 заявок. Из них в программу вошло 27 фильмов, среди которых:
- «40 лет на краю света» Анастасии Осиповой
- «Kmchtk» Кати Диковой
- «Ах, Эрмитаж!» Ашота Джазояна
- «Быть всем… 100 лет Федору Хитруку» Дмитрия Золотова
- «Велком ту пирамида» Ивана Твердовского
- «Диссернет. Эволюция альтруизма» Дмитрия Завильгельского
- «Дорого жизни Валерия Панюшкина» Олеси Фокиной
- «Дым отечества» Андрея Ананина
- «Жизнь вечная» Алексея Тельнова
- «Забытые полеты» Андрея Осипова
- «Каждая собака» Виктории Казариной
- «Мама» Ольги Короткой и др.
В программу анимационного кино вошли:
- «9 способов нарисовать человека» Александра Свирского
- «Альтернативная прогулка» Ивана Максимова
- «Апорт» Дениск Воронина
- «Бельчонок и санки» Олеси Щукиной
- «Бирюк» Полины Федоровой
- «Буль», Полины Манохиной и Елизаветы Манохиной
- «Вдох» Марии Ракитиной
- «Возьми любой момент из детства» Натальи Мирозян
- «Волчья ресница» Елизаветы Стариковой
- «Выходной» Андрея Бахурина
- «Где-то» Арины Шабановой
- «Девочка, дракон и папа» Евгении Жирковой
- «Два трамвая» Светланы Адриановой
- «Джонни-Бонни-Бо» Елизаветы Скворцовой
- «Добро пожаловать» Полины Кутукиной
- «Ёжик, который совсем не ёжик» Алексея Игнатова
- «Злой колдун» Александры Лукиной и др.
Путем конкурса «Окно в Интернет» 1 августа будет выбран еще один участник фестиваля. В конкурсе принимают участие 222 работы из России, стран СНГ, Грузии, Латвии, Литвы и Эстонии. Отдать свой голос за победителя может как каждый пользователь Сети, так и специально приглашенное жюри, в состав которого вошли Екатерина Визгалова, Анджей Петрас и Евгений Ховаев.
Во внеконкурсной программе будет представлено несколько рубрик: «Специальный показ» (фильмы «Пасха», «Mise-en-scene», «Человек. Трилогия» и др.), «Выборгская премьера» (фильмы «Анна Каренина», «Жили-были», «Мама Люба» и др.), «Кино — для детей и юношества» (фильмы «Костя», «Тайны чердака», «Частное пионерское» и др.).
В городской библиотеке Алвара Аалто пройдут мастер-классы режиссера, сценариста и продюсера Карена Шахназарова, писателя и журналиста Дмитрия Быкова и режиссера Вадима Абдрашитова.
В рамках деловой программы пройдет крулый стол «Кино и деньги» с Олегом Березиным и Ксенией Леонтьевой на тему у финансирования современного российского кинематографа. За круглым столом «Открытое заседание жюри» пройдет обсуждение фильмов конкурсных программ и дискуссия на тему проблем и развития российского киноискусства.
В Выборгском соборе Святых Петра и Павла состоится концерт органной музыки «Звучащее и незвучащее время кинематографа» в исполнении Микаэла Таривердиева Лада Лабзина.
В программу «Окно в классику» войдут оперы «Аида» и «Дон Карлос» Джузеппе Верди, «Осуждение Фауста» Гектора Берлиоза, «Сказки Гофмана» Жака Оффенбаха и «Турандот» Джакомо Пуччини.
Ежедневно в рамках фестиваля будет работать «Клуб 25», который представит музыкальный проект Андрея Феофанова «Целлофан», вечер романсов на музыку Сергея Петрова, выступления памирского ансамбля «Нур», коллаборации петербургских музыкантов «Стая ПОЛЕТЕЛИ» и джазовых команд «Smokin groove jam orchestra» и «Junkyard storetellaz».
Фестиваль российского кино «Окно в Европу» проходит ежегодно в Выборге и собирает на своей территории отечественных и зарубежных деятелей кинематографа. Символом фестиваля 2017 года стал образ Сергея Бодрова младшего.
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