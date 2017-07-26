Школьники из Обнинска примут участие в кинопроекте «Ильинский рубеж»

Обнинск, Калужская область, , 19:33 — REGNUM Школьники из Обнинска смогут принять участие в съемках фильма о подвиге подольских курсантов в рамках кинопроекте «Ильинский рубеж». Об этом 26 июля сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской администрации Обнинска Калужской области.

На имя главы администрации первого наукограда России поступило обращение от Ассоциации содействия реализации социально значимых инициатив «Народный проект».

«Кинопроект «Ильинский рубеж» подразумевает не только съемку фильма, но и участие в этом молодежи, — сказал глава администрации Обнинска Владислав Шапша. — Очень важно, чтобы наши десятиклассники, которые будут сниматься в фильме как раз в том возрасте, в котором были в 1941 году и подольские курсанты, имели возможность поучаствовать в съемках и пообщаться с создателями фильма».

Глава обнинской администрации также сообщил, что продюсером фильма о подвиге подольских курсантов является известный режиссер Игорь Угольников, который готов приехать в Обнинск 1 сентября и встретиться со школьниками города. Ориентировочно встреча пройдет в Доме ученых.

«Первого сентября традиционно проводится День знаний, и если в этот день люди смогут чуть больше узнать об этом подвиге, я думаю, что это будет полезно», — резюмировал Владислав Шапша.

Как сообщало ИА REGNUM, идея снять кино про подвиг курсантов из подмосковного Подольска родилась после просмотра художественного фильм «28 панфиловцев». Не все знают, что этот фильм был снят на деньги обычных людей, которые считали важным для себя вложить частичку своего труда в большую идею.

На Калужщине шли не менее тяжелые и кровопролитные бои с немецко-фашистскими оккупантами. 3,5 тысячи подольских курсантов у калужского села Ильинское не пропустили к Москве гитлеровские армады. 17−18-летние мальчишки, которые не успели даже окончить трехмесячные офицерские курсы, намертво встали на пути до зубов вооруженной вражеской армии. «Красными юнкерами» называли курсантов немцы. Только в первый день боев враг штурмовал позиции курсантов 11 раз, но молодые бойцы не только мужественно отбивали атаки, но и сами переходили в атаку. За две недели жесточайших боев курсанты из Подольска уничтожили около пяти тысяч немецких солдат и офицеров, подбили более сотни танков.

По задумке организаторов, в кинопроекте могут принять участие как можно больше людей. Предполагается, что каждый желающий сможет поучаствовать в создании киноленты — творчески, финансово, организационно. Одобрение уже получено и от Фонда имени подольских курсантов, который более десяти лет занимается поисковой работой и накопил огромный объем материалов.

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