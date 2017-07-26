Рим: к фонтану Треви пускают по очереди

Рим, , 17:41 — REGNUM Утром 25 июля в историческом центре Рима начался эксперимент по контролируемому посещению туристами фонтана Треви. Количество посетителей не ограничено, но по распоряжению мэрии отныне туристы не смогут толпиться у фонтана. Посетители могут сделать фотографию на память, бросить традиционную монету и уступить место другим желающим.

Испытательный период контролируемого доступа к фонтану будет продолжаться до сентября, и если результаты будут положительными, в октябре мэрия примет окончательное постановление по размещению постоянной охраны у исторического памятника. Для того, чтобы следить за фонтаном, по желанию мэра Раджи, будет создана целевая группа, состоящая из карабиньеров и пенсионеров муниципальной полиции. С 9:00 до 24:00 десять добровольцев несут дежурство у памятников, регулируя посещения фонтана туристами и отслеживая порядок.

Идея контролируемого посещения фонтана Треви появилась в мае 2017 года в результате заявления министра культуры Италии Дарио Франческини: «Есть места, которые не могут содержать бесконечное число посетителей, поэтому необходимо сдерживать неуправляемые толпы». После этих слов появилось объявление советника по культуре мэрии Рима о том, что пока план по «контролируемому» посещению фонтана будет проводится на экспериментальной основе.

Напомним, в начале июня мэр города Рима подписала указ, запрещающий купаться, употреблять пищу и напитки возле архитектурных памятников столицы. Нарушителям грозит штраф от 60 до 240 евро.