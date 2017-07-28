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От фантастики к науке в окружении Спайдерменов и Бэтменов — фоторепортаж

Культура

В Петербурге начался фестиваль «Старкон»

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От фантастики к науке в окружении Спайдерменов и Бэтменов — фоторепортаж
© ИА REGNUM
Харли Квин

Санкт-Петербург, 28 июля 2017, 22:09 — REGNUM  Сегодня, 28 июля, в выставочном центре «Экспофорум» стартовал фестиваль о фантастике, кино, науке и космонавтике «Старкон». По словам организаторов, мероприятие собрало на своей площадке более 80 000 посетителей. Фестиваль продлится до 30 июля.

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Харли Квин
© ИА REGNUM
Харли Квин

Важной частью события стала научная зона, где разместились более 30 экспонатов космической техники и роботов. Особым вниманием среди посетителей пользовался настоящий марсоход. Тема космоса отобразилась также в картинах, документальных фильмах и многочисленных книгах.

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Косплей
© ИА REGNUM
Косплей

Состоялась трансляция запуска корабля «Союз МС-05», на борту которого находится три человека, среди них — российский космонавт Сергей Рязанский. Прокомментировал трансляцию летчик-космонавт Александр Скворцов.

В рамках фестиваля начала свою работу пятая научно-популярная конференция о космосе и будущем «Парсек», в программу которой вошли лекции российских ученых на различные темы: космонавтика, квантовые сети, компьютерное зрение, нейромаркетинг и др. С докладами выступили Михаил Бурцев, Алексей Натекин, Сергей Гросс, Мария Боруха, Жагболат Макисов и Лена Васильева.

На главной сцене прошли групповые конкурсные выступления косплееров, где конкурсанты из СНГ и Балтии представили костюмы героев фильмов, комиксов, игр и других фантастических произведений. По предварительным заявкам, в конкурсе примут участие более 2000 косплееров.

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Демон в ночи
© ИА REGNUM
Демон в ночи

Выставочная зона вместила в себя 35 интерактивных декораций по мотивам фильмов, сериалов, комиксов и видеоигр. Здесь представлены стенды «Звездных войн», «Ведьмака», «Футурамы», «Доктора Кто», «Звездного пути», «Mass Effect» и др. Участники стендов устроили выступления в костюмах и организовали развлекательные мероприятия для посетителей.

В кинозале состоялся показ картин Дэвида Эйра «Отряд самоубийц» и Дени Вильнёва «Прибытие». Важным событием стал предпоказ фильма Джеймса Кэмерона «Терминатор 2: Судный день» на английском языке с субтитрами. В широкий прокат картина выйдет 24 августа.

Спортивная и игровая зоны собрали на своих площадках поклонников компьютерных и видеоигр, где прошел киберспортивный турнир. Для тех, кого интересует создание видеоигр, был устроен мастер-класс. Ретро-зона представила посетителям консоли и ведоигры, которые стояли у истоков игровой индустрии.

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Retrogame
© ИА REGNUM
Retrogame

Для тех, кто любит более активные игры, альтернативой стала батутная арена, 6-метровый скалодром, веревочный парк и тир.

Профессиональные мультипликаторы и комиксисты из России и ближнего зарубежья провели мастер-классы по рисованию и созданию комиксов. О новинках 2017 года в мире комиксов рассказали представители издания «Bubble».

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Комиксы
© ИА REGNUM
Комиксы

Среди гостей фестиваля также писатели-фантасты Олег Ладыженский и Дмитрий Громов (Генри Лайон Олди), Виталий Зыков, Никита Аверин.

Фестивальная программа 29 и 30 июля включит в себя дефиле косплееров, предпоказ фильма «Малыш на драйве», выступления писателей, космонавтов, художников, блогеров и другие события. Ведущими мероприятия станут Сергей Дружко и Виктор Гусев.

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Косплей
© ИА REGNUM
Косплей

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Читайте ранее в этом сюжете: Петербургский «Старкон» собрал косплееров из России и Европы

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