Евровидение-2018: Известны дата и место проведения музыкального конкурса

Лиссабон, , 08:13 — REGNUM Европейский вещательный союз совместно с португальской радиокомпанией Rádio e Televisão de Portugal объявили о том, что 63 международный конкурс Евровидение-2018 пройдет в Лиссабоне, пишет 25 июля der ARD.

Это стало известно после появления видеоролика, посвященного мероприятию в 2018 году, на официальной странице музыкального конкурса в Twitter.

Сообщается, что полуфинал конкурса пройдет в столице Португалии 8 и 10 мая, а финал состоится 12 мая.

Помимо Лиссабона, комиссией конкурса рассматривались португальские города Браги, Гондомар и Гимарайнш.

Напомним, Португалия, которая впервые приняла участие в международном конкурсе в 1964 году, стала «хозяйкой» Евровидения-2018 благодаря победе Сальвадора Собрала на Евровидении-2017 в Киеве.