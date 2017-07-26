Евровидение-2018: Известны дата и место проведения музыкального конкурса

Лиссабон, 26 июля 2017, 08:13 — REGNUM Европейский вещательный союз совместно с португальской радиокомпанией Rádio e Televisão de Portugal объявили о том, что 63 международный конкурс Евровидение-2018 пройдет в Лиссабоне, пишет 25 июля der ARD.
Это стало известно после появления видеоролика, посвященного мероприятию в 2018 году, на официальной странице музыкального конкурса в Twitter.
Сообщается, что полуфинал конкурса пройдет в столице Португалии 8 и 10 мая, а финал состоится 12 мая.
Помимо Лиссабона, комиссией конкурса рассматривались португальские города Браги, Гондомар и Гимарайнш.
Напомним, Португалия, которая впервые приняла участие в международном конкурсе в 1964 году, стала «хозяйкой» Евровидения-2018 благодаря победе Сальвадора Собрала на Евровидении-2017 в Киеве.