В алтайском перинатальном центре «ДАР» открылась молитвенная комната

Барнаул, , 22:36 — REGNUM В новом перинатальном центре «ДАР» (Дети. Алтай. Россия), открывшемся полгода назад в Барнауле, появилась величайшая алтайская святыня — Коробейниковская Казанская икона Божией матери. Православные молятся ей о благополучии Алтайского края и его жителей. Размещена она в молельной комнате, сообщает сегодня, 25 июля, минздрав Алтайского края.

По словам заместителя главного врача Оксаны Чекрий, это событие имеет особое значение, поскольку помимо повышения качества оказания медицинской помощи населению необходимо предоставлять возможность для удовлетворения духовных потребностей.

«В молитвенной комнате еженедельно по вторникам отцом Михаилом будут совершаться молебны о благополучном рождении детей, о здоровье матери и ребенка. Здесь можно будет поставить свечу перед иконой, помолиться и получить духовную поддержку», — пояснили в краевом минздраве.

Сотрудники «ДАРа» напомнили, что перинатальный центр, в первую очередь, предназначен для выхаживания малышей, рожденных раньше срока.

«Обычно крещение детей проходит на 40-й день после рождения, но в случае недоношенных детей их можно покрестить в отделении реанимации и интенсивной терапии. Ведь при совершении Таинства Крещения родители дают возможность Богу оберегать маленького человечка», — рассказывает протоиерей Михаил.

Как уже сообщало ИА REGNUM, алтайский перинатальный центр «ДАР» был открыт в декабре 2016 года. Академик Международной академии наук Высшей школы, заслуженный деятель наук РФ, доктор медицинских наук, профессор, гинеколог Виктор Радзинский после знакомства с работой «ДАРа» в мае 2017 года отметил, что впечатлен работой каждого подразделения и отметил, что это самый уникальный проект в России.

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