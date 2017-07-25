Названа дата выхода нового фильма о Джеймсе Бонде

Вашингтон, , 02:25 — REGNUM Новый фильм, повествующий о приключениях агента британской разведки Джеймса Бонда, выйдет на киноэкраны в конце 2019 года. Об этом говорится в распространённом 24 июля сообщении компании Metro-Goldwнn-Meyer.

«Агент 007 вернётся на экраны в Соединённых Штатах 8 ноября 2019 года. Релиз картины в Великобритании и остальном мире состоится на несколько дней раньше», — говорится в пресс-релизе.

Отметим, что это будет уже 25-й фильм киноцикла. При этом в кинокомпании не раскрывают информации о том, кто исполнит главную роль в картине.

Ранее в СМИ появлялась информация о том, что британский актёр Дэниел Крейг вновь согласился сыграть агента 007, роль которого он исполнял в четырёх последних фильмах бондианы.

В то же время сам Крейг заявлял журналистам, что больше не вернётся к роли Джеймса Бонда.

Название нового фильма, как и его режиссёр, пока также не раскрываются.

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