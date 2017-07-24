Ярославский джазовый музыкант отметит 70-летие серией концертов

Ярославль, , 11:25 — REGNUM В Ярославле в губернаторском саду художественного музея 3 августа стартует цикл концертов, которыми известный джазовый музыкант, пианист Вадим Майнугин отмечает свое 70-летие. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил сын юбиляра музыкант Стас Майнугин.

Вадим Майнугин родился 4 июля 1947 года. Музыкой стал заниматься с 7 лет, окончил Рыбинскую музыкальную школу. В 1991 году организовал ансамбль «Плюс один». Ансамбль выступал с различными программами (в том числе с губернаторским симфоническим оркестром), стал инициатором филармонических джазовых концертов в Ярославле, также выступал в Москве, Мурманске, Калининграде, Санкт-Петербурге, Германии, Эквадоре.

«Как всякий артист, папа, хочет встретить свой юбилей с «оружием» в руках. Поэтому мы запланировали серию джазовых концертов. Первый из них пройдет в губернаторском саду художественного музея 3 августа. Мы хотели провести его раньше, но нам мешала погода» , — сказал корреспонденту ИА REGNUM Стас Майнугин.

В губернаторском саду сыграет «Майнугин-квартет» и приглашенные гости — финалистка шоу «Голос», солистка театра Градского Алла Рид, организатор Бруклинского джазового фестиваля Яков Мэйман и джазмен из Твери Алексей Бабенков.

Финалом серии юбилейных концертов станет «Звездный десант-2» в ноябре этого года. На нем выступит тот же состав музыкантов, что и на шестидесятилетие Вадима Майнугина. Среди участников концерта ожидаются Игорь Бутман, Давид Голощёкин, Алексей Кузнецов.

Вадим Майнугин сейчас работает в Ярославской областной детской клинической больнице заведующим диагностической службой.