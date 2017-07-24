В ярославском селе открывается «музей сюрреализма»

Ярославль, , 11:09 — REGNUM В селе Толбухино Ярославской области открывается первый в России музей сюрреализма. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в музейном комплексе «Толбухино».

Открытие музея пройдет в рамках фестиваля искусств в музейном комплексе «Толбухино», который состоится в конце августа. На открытии будут выставляться работы известного ярославского сюрреалиста Сержа Лайска: арт-объекты, инсталляции и живопись. Художник более 25 лет занимается сюрреалистическом направлением в искусстве.

«В Москве есть музей сюрреализма «Дом Бурганова», но он посвящен работам одного мастера, а мы открываем свои двери для всех художников этого направления. Поэтому наш музей станет первым и единственным в стране такого плана. Сейчас ведем переговоры с художниками из Ярославля, Костромы, Москвы, которые будут выставляться в нашем музее», — сказал корреспонденту ИА REGNUM директор музейного комплекса «Толбухино» Владимир Столяров.