Минкульт вывел поддельные картины из фонда ярославского музея

Ростов, Ярославская область, , 10:21 — REGNUM Министерство культуры издало приказ о выводе из музейного фонда Российской Федерации трех поддельных произведений живописи, переданных князем Никитой Лобановым-Ростовским в ярославский государственный музей-заповедник «Ростовский кремль». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в музее.

Потомок русских эмигрантов считается одним из крупнейших владельцев коллекции русского искусства, он передавал в дар предметы с экспертными заключениями об их подлинности. В ростовский музей было передано пять произведений художников начала XX века — А. Экстер, И. Машкова, Ж. Брака. Все эти работы вызвали сомнения у сотрудников музея. Три произведения, переданные в 2016 году и имеющие экспертные заключения, были включены в Музейный фонд РФ с условием последующих дополнительных исследований. Экспертизы, проведенные специалистами из Санкт-Петербурга и Москвы в 2017 году, показали, что все пять предметов искусства являются подделками, появившимися не ранее второй половины XX века.

Речь идет о трех произведениях А. Экстер, которые князь, по его словам, приобрел у наследника художницы в 1964 году. Документы, подтверждающие факт приобретения, предоставлены не были. Экспертиза показала, в частности, что в живописной работе использовано вещество, появившееся не ранее 1970-х годов.

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