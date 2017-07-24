Овации, танцы и отжимания на сцене – Кустурица выступил в Крыму

Ялта, Крым, , 04:02 — REGNUM В Крыму, в концертном зале «Юбилейный» города Ялты, состоялось выступление югославского и сербского актера, режиссера и музыканта Эмира Кустурицы. Вместе со своей группой The No Smoking Orchestra Кустурица представил жителями Крымского полуострова новую программу «По млечному пути», 24 июля передает РИА Новости.

Концерт прошел при аншлаге: две тысячи билетов, стоимостью от полутора до семи с лишним тысяч, были раскуплены.

Зрители услышали композиции программы «По млечному пути» из последнего одноименного фильма Кустурицы, а также известные мелодии из фильмов прошлых лет, в том числе: «Черная кошка, белый кот», «Жизнь как чудо» и «Время цыган».

Во время концерта лидер группы пригласил подняться на сцену всех желающих, в результате чего вместе с девятью музыкантами оказались около 30 зрительниц. Кустурица предложил девушкам выполнить ряд танцевальных движений, а затем начал совместные с ними отжимания.

Еще одним сюрпризом для зрителей стал выход музыкантов в зал. Члены группы шли по рядам, не прекращая играть на инструментах: таким образом сербский режиссер еще раз подтвердил заявленный перед выступлением тезис о том, что его группа объединяет, а не разъединяет людей.

Как сообщало ИА REGNUM, выступая на пресс-конференции перед концертом, Кустурица заявил о том, что Крым «всегда был Россией», а также назвал процесс воссоединения Крымского полуострова с Россией естественным органическим процессом.

Читайте ранее в этом сюжете: Кустурица назвал воссоединение Крыма и РФ естественным