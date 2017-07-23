Определены победители Шукшинского кинофестиваля

Сростки, Алтайский край, , 10:19 — REGNUM В Алтайском селе Сростки, где сегодня проходит заключительный день всероссийского фестиваля «Шукшинские дни на Алтае», озвучили список победителей Шукшинского кинофестиваля. Как сообщает официальный сайт края гран-при в программе полнометражных фильмов присудили картине «Золотая рыбка» режиссера Александра Галибина. Этот же фильм, по решению жюри, завоевал главный приз фестиваля в программе полнометражного игрового кино.

Известно также, что диплома «За лучшую мужскую роль» удостоился актер Владимир Ильин за игру в фильме «Время первых», «За лучшую женскую роль» награждена актриса Полина Гухман (фильм «Иван»). Лучшей режиссерской работой признана картина «Время первых» (режиссер Дмитрий Киселев). Диплом «За лучшую операторскую работу» присужден фильму «После тебя» (оператор Серж Отрепьев). Диплом «За дебютный фильм» присужден картине «Птица» режиссера Ксении Баскаковой. Приз губернатора Алтайского края Александра Карлина «За самое душевное и совестливое кино» получил фильм «Иван» режиссера Алены Давыдовой.

Гран-при в программе короткометражного кино завоевал фильм «Исповедь мизантропа» режиссера Татьяны Жуковой. Также присуждены дипломы кинофестиваля в программах короткометражного кино:

«За поиск социальной справедливости» — фильм «Стрела» (режиссер Евгений Никитин); «За авторскую оригинальность» — «Души мертвые» (режиссер Виктор Красовский); «За развитие традиций регионального кино» — «Блудный сын» (режиссер Оксана Сенчугова); «За реализм и достоверность» — «Собачатина» (режиссер Ксения Тищенко); «За глубину и лаконичность» — «Закон исключенного третьего, или Третьего не дано» (режиссер Александра Соколовская).

Специальный диплом жюри за зрительское кино получил фильм «Окурок» режиссера Николая Рыбникова.

Помимо Александра Карлина, награды победителям вручили председатель жюри Шукшинского кинофестиваля Виктор Мережко и исполнительный директор Молодежного центра Союза кинематографистов России Дмитрий Якунин.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в этом году впервые в рамках кинофестиваля представили две конкурсные программы — зрители посмотрели девять полнометражных художественных картин и 26 фильмов короткого метра.

В основную конкурсную программу нынешнего Всероссийского Шукшинского кинофестиваля попала картина «После тебя» режиссера Анны Матисон (в фильме снялся Сергей Безруков), фильм «Птица» с Иваном Охлобыстиным, созданный Ксенией Баскаковой. Также в основную программу вошел фильм «Пионеры-герои» Натальи Кудряшовой, картина «КЕ-ДЫ» Сергея Соловьева.

Помимо этого в программу фестиваля вошла картина Гарика Сукачева «Алтайская песня».

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