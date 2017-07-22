В Калужской области открылся традиционный фестиваль «Архстояние»

Калуга, , 12:54 — REGNUM XII Международный фестиваль ландшафтных объектов «Архстояние» открылся 22 июля в арт-парке «Никола-Ленивец» Калужской области, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

По информации организаторов, в 2017 году главная тема фестиваля «КАК ЖИТЬ? «Архстояние». Художникам и архитекторам предложено подумать над тем, как может выглядеть минимальное «Пространство Для Жизни». Авторские проекты фестиваля раскрывают современные, внесистемные модели жизни, доминируя над функциональностью и стандартами, и транслируют их в виде объектов, перформансов и даже жилых домов.

Среди архитектурных проектов, с которыми знакомятся гости фестиваля: «Вилла ПО2», автор — Александр Бродский; «Кибитка 3205», авторы — Рустам Керимов (архитектурное бюро (АБ) «А-га») и Юрий Муравицкий; «Штаб», автор — АБ «Алыча»; «Дом с люстрой», автор — АБ «Хвоя»; «Быть вместе», автор — Алексей Мартинс; «Конура», автор — Виктория Чупахина и «Дом» (трехдневный перфоманс), автор — АБ «Рождественка».

В рамках фестиваля состоится микро-опера в одном действии для трех исполнителей в сопровождении колокольчика и тибетских тарелок. Этот перформанс состоит из трех основных линий, каждая из которых символизирует человеческую физиологию и базовые эмоции человека: страх и любовь. Произведение записано в виде графической партитуры, которую прочитать сможет каждый вне зависимости от уровня музыкальной подготовки. Используя оперу-перформанс как модель жизни, автор пытается проанализировать силу влияния внешних факторов на внутреннее самоощущение.

В преддверии фестиваля «Москино» спросило у молодых и прогрессивных кинокритиков, как жить, а из полученных киноответов составило специальную программу показов. Вошедшие в нее фильмы предлагают разные решения этого непростого вопроса. Киноклуб работает в ночь с субботы на воскресенье на двух площадках одновременно — в шатре-лектории (видео) и в чистом поле (показ с пленки 35 мм на передвижном кинооборудовании прошлого века). Киноответы на вопрос «Как жить?» дадут Алексей Артамонов, Владимир Лященко, Максим Семенов, Алиса Таежная, Султан Усувалиев, Кирилл Адибеков и другие.

«Мы дали участникам конкретное направление, предложив ответить на девять правил Пространства Для Жизни. В таком пространстве должны свободно помещаться один или несколько человек, объединенных по каким-либо социальным или косвенным признакам, помещение должно быть всепогодным и компактным и вдохновлять своих обитателей на постоянный перформанс, транслирующий образ жизни. Не все авторы ответили буквально на этот запрос, но выразили четкую позицию», — заявил куратор фестиваля «Архстояние» Антон Кочуркин.

Международный фестиваль «Архстояние» является крупнейшим в Европе и России фестивалем лэнд-арта и ландшафтных арт-объектов. «Архстояние» основано в 2006 году Николаем Полисским, который впоследствии от фестиваля дистанцировался.

Между тем в производстве Арбитражного суда Калужской области находится дело о несостоятельности общества с ограниченной ответственностью «Никола-Ленивец». В марте 2017 года к производству было принято заявление о признании ООО «Никола-Ленивец» банкротом. В отношении ликвидируемого должника открыта процедура конкурсного производства, сообщается на сайте Арбитражного суда Калужской области.

Конкурсным управляющим ООО «Никола-Ленивец» была утверждена Оксана Черкасова, которая обратилась в Арбитражный суд с ходатайством о завершении конкурсного производства, открытого в отношении должника, ввиду завершения предусмотренных законом о банкротстве мероприятий. В заявлении конкурсный управляющий просит взыскать с учредителя должника — ООО «Угорские луга» расходы на проведение процедуры банкротства в пользу конкурсного управляющего сумме 365 тысяч 205 рублей и в пользу Анисимовой М.И. — 80 тысяч рублей.

Судебное заседание назначено на 24 июля 2017 года. Учредителями ООО «Никола-Ленивец» являются Автономная некоммерческая организация «Центр поддержки архитекторов, дизайнеров, художников и представителей исполнительских искусств «АрхПолис» и ООО «Угорские луга». При этом оба предприятия также являются банкротами.