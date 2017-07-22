Британский музей вернул Узбекистану фрагмент фасада средневекового мавзолея

Ташкент, , 11:41 — REGNUM Британский музей в Лондоне вернул Узбекистану пропавший фрагмент фасада средневекового мавзолея Чашмаи-Аюб. Соответствующее заявление распространила сегодня, 22 июля, пресс-служба Министерства иностранных дел Узбекистана.

Сообщается, что узбекистанские дипломаты в ходе взаимодействия с британскими властями смогли добиться того, чтобы фрагмент средневекового мавзолея Чашмаи-Аюб был возвращен на родину.

«Взаимодействие увенчалось церемонией официальной передачи плиты в узбекскую дипмиссию для её последующей переправки на родину», — сказано в заявлении узбекистанского внешнеполитического ведомства.

Речь идёт о мавзолее Чашмаи-Аюб, который расположен в Вобкентском районе Бухарской области Узбекистана. Он был построен в начале XIII века. Мавзолей Чашмаи-Аюб является одним из сохранившихся наиболее ранних образцов архитектуры с использованием глазурованных каллиграфических плит.

При этом не уточняется, как фрагмент плиты был украден с фасада мавзолея и оказался в Европе. Известно лишь, что архитектурная деталь пропала в 2014 году и позднее была обнаружена в одной из лондонских антикварных галерей, после чего попала в Британский музей.