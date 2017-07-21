Тульская область для туристов: Лев Толстой, усадьбы, пряники

Тула, , 21:35 — REGNUM Тульская область готова развивать межрегиональное сотрудничество в сфере туризма. Об этом, как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении пресс-службы правительства Тульской области, заявил губернатор Алексей Дюмин на заседании Совета при полномочном представителе президента РФ в Центральном федеральном округе Александре Беглове по вопросам развития внутреннего и въездного туризма в субъектах России, состоявшемся 21 июля в Сергиевом Посаде Московской области.

Приветствуя участников заседания, Александр Беглов отметил, что туризм играет сегодня огромную роль, он дает людям возможность общаться, узнавать новое, получать позитивные впечатления, а также познакомиться со своей страной. Полпред напомнил, что во многих регионах ЦФО есть внутренние программы поддержки туризма. Туристический ресурс округа настолько разнообразен, что позволяет проводить выездные уроки не только по истории, но и по литературе, биологии, физики, химии, географии, а также по другим специальным предметам.

Отдельно полпред президента упомянул Тульскую область, где успешно развивается туристический маршрут «Русские усадьбы».

«Русская усадьба получила новое звучание и пользуется большой популярностью у туристов», — подчеркнул полпред.

Алексей Дюмин отметил, что особое внимание в регионе уделяется туризму, выполняющему социальную функцию, в частности, детскому образовательному туризму. Так, в рамках регионального проекта «Музейный марафон» учащиеся бесплатно посещают тематические уроки-экскурсии, которые связаны со школьной программой и дополняют процесс обучения. В рамках изучения истории России и литературы школьники посещают Тульский кремль, Куликово поле, музеи оружия, музей-усадьбу Л.Н. Толстого «Ясная Поляна», усадьбу И.С. Тургенева и дом-музей И.А. Бунина.

Такие поездки крайне востребованы, однако их число, отметил Алексей Дюмин, снижается — в связи с переходом на более высокие требования обеспечения безопасности детских перевозок.

«Вопросы безопасности — первоочередная задача. Но, в то же время, это не должно стать поводом для сокращения детских поездок. Нужно активнее работать с перевозчиками, туроператорами для наведения порядка в этой сфере. Сотрудничать только с ответственным турбизнесом. Необходимо менять подход директоров и учителей школ, которые не хотят брать на себя дополнительную ответственность», — подчеркнул Алексей Дюмин.

Также глава Тульского региона подчеркнул важность продвижения туризма современными средствами.

«Грамотная политика межрегионального онлайн-продвижения поможет увеличить турпоток в регионы ЦФО, привлечь молодёжь и людей среднего возраста», — отметил Алексей Дюмин.

В регионе разработана Стратегия продвижения для Тульской области, и сделан первый шаг к её реализации — редизайн туристического портала. Губернатор подчеркнул, что туристические порталы должны быть интересными. Им нужны сервисы с ярко описанными маршрутами. С фото‑ и видео-материалами, съёмкой с воздуха, трёхмерными моделями и интерактивными историческими реконструкциями. Необходимы мобильные приложения, которые позволят выбрать или скорректировать маршрут.

В Тульской области, рассказал Дюмин, активно используют потенциал региона в сфере туризма. Так, ежегодно регион посещают поклонники творчества Льва Толстова, но возможности этого направления, уверен губернатор, еще шире. В 2016-м году в регионе впервые прошел фестиваль «Толстой Weekend»: театральная площадка под открытым небом уже стала одним из ярких событий культурной жизни России. Ещё один пример нового подхода к продвижению традиционных брендов — тульский пряник и белёвская пастила. Тульская область вышла с инициативой на крупнейшего в стране авиаперевозчика — компанию Аэрофлот.

«Наши традиционные сладости были включены в регулярное меню на всех типах рейсов авиакомпании. Предприятия получили новый заказ, а более восьми миллионов пассажиров теперь будут вспоминать о Тульской области во время полета. Я хотел бы этими двумя примерами показать следующее: заниматься правильным продвижением своих брендов — это еще и экономически эффективно», — отметил глава региона.

Тульские производители за счёт этих новых контрактов и объёмов смогут существенно вложиться в модернизацию производств, сохранить существующие и создать новые рабочие места. Ясная Поляна получит новую расширенную аудиторию, а значит и большую отдачу, отметил глава Тульской области.

Кроме этого, Алексей Дюмин также отметил еще один федеральный проект, который становится популярным у российских и иностранных туристов «Русские усадьбы». Он реализуется федеральным Министерством культуры с 2013 года. Сегодня в него входят 17 регионов, 11 из которых — от ЦФО. Губернатор сообщил, что по экспертным оценкам турбизнеса, ежегодно по усадьбам путешествует более двух с половиной миллионов человек.

«Тульская область как координатор проекта будет и дальше предлагать новые инициативы для развития маршрута. Для дальнейшего развития проекта необходимо тесное взаимодействие регионов-участников», — подчеркнул Алексей Дюмин, добавив, что в этом году в Тульской область планирует подписать соглашение о межрегиональном сотрудничестве.