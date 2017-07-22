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Россия выберет лучшую «Точку на карте» мира

Культура

Объявлены финалисты конкурса «Точка на карте. Память места»

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Россия выберет лучшую «Точку на карте» мира
Иллюстрация: «Фотопарад в Угличе»
Работа Татьяны Ткачёвой. «Малостовка», Минск. Документальная фотография

Углич, Ярославская область, 22 июля 2017, 14:59 — REGNUM  21 июля, конкурс «Точка на карте. Память места», который проводится в рамках фестиваля «Фотопарад в Угличе», подошел к концу. Жюри объявило список работ, вошедших в шорт-лист.

В конкурсе приняли участие фотографы из России, Беларуси, Украины, Германии, Австралии, Франции, Канады и других стран. В этом году на участие в «Точке на карте» было подано более 1900 заявок, из которых 1650 — одиночные снимки, остальные — фотопроекты. По словам организаторов, наибольшей популярностью у участников пользовались номинации «Тревел» и «Портрет».

ИА REGNUM публикует шорт-лист конкурса «Точка на карте. Память места».

Документальный проект:

  • Федор Телков «Из проекта The blood of heroes/Алания. Завет», Екатеринбург;
  • Олег Пономарев «Мари», Санкт-Петербург;
  • Татьяна Ткачева «Малостовка», Минск;
  • Андрей Шапран «Морские охотники на Восточном побережье Чукотки», Новосибирск.

Арт-проект:

  • Елизавета Дремова «Вырезанная колея», Новосибирск
  • Светлана Тарасова «Родное», Калуга
  • Марина Круглякова «Судьбы в строчке», Москва
  • Виктор Молодцов «Кладбище домашних животных», Москва
  • Варвара Кузьмина «Мы сидели тут и принадлежали друг другу», Владимир

Тревел:

  • Константин Чалабов «Рыбаки вытягивают рыбу из озера Ильмень», Великий Новгород
  • Алексей Мальгавко «Снег идет, как и сто лет назад», Тара
  • Иван Белозеров «Озеро лотосов возле Артемовской ГРЭС», Владивосток
  • Эдуард Кутыгин «Малахитовая шкатулка», Щадринск
  • Мария Шустова «Городок», Раменское

Портрет:

  • Юлия Кононенко «Брат и сестра Морозовы», Барнаул
  • Наталья Есина «Игра», Пермь
  • Юлия Кононенко «Один», Барнаул
  • Ксения Иванова «Геннадий — водитель автолавки в Опочецком районе Псковской области», Санкт-Петербург
  • Сергей Буторин «Весельчак из Истобенска», Кирово-Чепецк

Дронофотография:

  • Юрий Смитюк «Успеть до грозы», Владивосток
  • Александр Кряжев «Шерегеш, горнолыжная трасса на горе Зеленая», Новосибирск
  • Александр Любарский «На Угличском водохранилище», Москва
  • Юрий Смитюк «Башня Саурона», Владивосток
  • Сергей Михеев «Вятка», Москва

«Это Кавказ»:

  • Евгений Курсков «Тропы», Санкт-Петербург
  • Владислав Багно «Соседи», Троицк
  • Егор Лазуренко «На высоте 3800», Сатка

Работы, вошедшие в шорт-лист, и снимки, отобранные куратором конкурса, Екатериной Новиковой, будут представлены на выставке в рамках XI Международного фестиваля «Фотопарад в Угличе». Открытие выставки состоится 2 августа в Угличском кремле — на главной аллее и в здании бывшей Городской Думы Углича. 6 августа на торжественной церемонии закрытия фестиваля состоится награждение победителей конкурса.

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