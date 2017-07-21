Псковские Выбуты «породнятся» с Ольгой Приморского края

Псков, , 18:29 — REGNUM К Священному холму в Изборске Псковской области доставят землю из посёлка Ольга Приморского края, расположенного на берегу Ольгинской бухты Японского моря. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Церемониал землеприношения состоится в рамках форума

В свою очередь, в сам День памяти святой Ольги, 24 июля, земля с родины легендарной княгини в деревне Выбуты будет передана в Ольгинскую бухту Приморья. Доставят землю участники форума —

«Имена в истории России», который открылся в Псковской области и приурочен ко Дню памяти святой равноапостольной великой княгини российской Ольги.члены Совета регионов Российского союза туриндустрии.

В Псковскую область приедут представители туристических ведомств, учреждений и организаций — субъектов Российской Федерации от Калининграда до Владивостока и представители Министерства культуры РФ. Также в рамках форума состоится дискуссия о роли исторических имён и выдающихся личностей в истории, а также о методике привлечения туристических потоков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Псков традиционно отмечает свой день рождения в День памяти равноапостольной княгини Ольги 24 июля. Праздничные мероприятия, посвящённые 1114-летию со дня основания города, начались в Пскове 20 июля.