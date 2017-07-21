Школьное половое воспитание по-литовски: оценивайте мужчину по кошельку

Вильнюс, , 18:19 — REGNUM В сентябре 2017 года в литовских школах должны стартовать уроки полового воспитания, но выясняется, что учителя к этому совсем не готовы, а в методическом материале можно найти, например, способы лечения гомосексуализма, информацию о вреде презервативов, а также советы в том, что при выборе мужчины нужно оценить, достаточно ли он зарабатывает, сообщает новостная служба литовского телеканала LNK.

Министерство образования и науки планирует, что с сентября учителя по биологии могли бы рассказывать не только о размножении растений, но об отношениях людей. Правда, по мнению чиновников, о половой жизни ученикам могли бы рассказывать учителя по религии, по этике или классные руководители во время «классного часа». Решать должна сама школа, только нет материала, где было бы рассказано, как нужно это преподавать.

Психологи, тем временем, уверяют, что половое просвещение необходимо ребенку с малых лет, только вопросы познания тела, сексуальные вопросы нужно представлять ясно и профессионально. «Важно, чтобы это делалось профессионально, чтобы это не было инициативой учителей других специальностей, например, учителей по биологии. Нужна определенная подготовка, нужно учитывать развитие ребенка, возраст, способность ребенка понимать», — говорит Симона Глоденене, психолог Центра детского развития.

Ранее, опираясь на листовки Института христианской культуры, одна учительница Тельшяйского района объясняла ученикам, что геи часто бывают каннибалами. Но если посмотреть на опубликованный на специальной странице методический материал, на который должны опираться учителя, которые осенью должны будут рассказывать детям о половом воспитании, то можно найти другие подобные примеры.

«У нас довольно хорошие планы, но нет реализации, потому что все еще на сайте, Ugdymo sodas (Сад воспитания), висят документы, в которых рассказываются фантастические вещи — например, что презервативы очень вредные, потому что они устраняют для мужчины потребность управлять собой», — рассказывает член Сейма Довиле Шакалене.

Преподавая уроки полового воспитания, учителя должны будут рассказывать о психическом здоровье, насилии, ценностях при создании семьи. Но представленные в методическом материале примеры многих в Литве удивили.

«Если повторяются случаи насилия — возможно, стоит подумать о долге — радоваться друг другу и любыми способами сохранить отношения. Поэтому нужно сохранить отношения, но стоит поговорить о том, как избежать насилия. В программе есть и много других примеров — в части, где речь идет о равноправии полов, почему-то говорится о том, что нужно посмотреть, достаточно ли мужчина зарабатывает, или какой расточительницей может быть женщина», — говорит директор Литовского центра прав человека Бируте Сабатаускайте.

Министерство образования и науки Литвы оправдывается: в ноябре учителя получат специальные брошюры, а сейчас «работа кипит», и министерство не успевает просмотреть весь методический материал. Парламентарии также критикуют ведомство — они не верят, что уроки полового воспитания появятся в школах уже в сентябре. Не только материал никуда не годится, но и учителя не готовы, отмечает издание. «К сожалению, курсы обучения одного вида прошли 40 учителей, другого вида — около 200. Кончено, подготовленных учителей не хватает», — говорит литовский политик Агне Ширинскене.