12-метровый памятник Ленина остался без спроса на аукционе в Германии

Берлин, , 10:58 — REGNUM На аукционе в Германии провалились продажи шести монументальных памятников времен Германской Демократической Республики (ГДР), среди которых 12-метровый памятник Владимиру Ленину из красного карельского гранита, пишет 21 июля Berliner Morgenpost.

Каменотёс из Гундельфингена-ан-дер-Донау хотел продать самый зрелищный экспонат, памятник Ленина, стартовая цена которого составляла €150 тыс., однако его никто не купил.

Потсдамский аукционист Франк Элерт отметил, что, «скорее всего, время для памятников из соцлагеря еще не пришло».

Напомним, что памятник Ленину весом 80 тонн был привезен в Дрезден из Саксонии в 1992 года. На протяжении 18 лет он возвышался над привокзальной площадью Дрездена, но после воссоединения Восточной и Западной Германии в 1990 году его демонтировали и продали одному баварскому каменотёсу.