Мэйси Уильямс и Константин Крюков снимутся в фильме про зомби-апокалипсис

Вашингтон, , 08:28 — REGNUM Актриса Мэйси Уильямс, сыгравшая в сериале «Игра престолов» дочь Старков Арью снимется в фильме про зомби-апокалипсис вместе с российским актером Константином Крюковым, об этом 20 июля сообщил канал RT.

Фильм будет называться «Лес рук и зубов» (The Forest of Hands and Teeth), его режиссером стала Кейт Маберли, а исполнительным продюсером — Даг Лайман.

В основу картины лег одноименный роман писательницы Керри Райан, события в нем происходят в недалеком будущем, в котором большая часть человеческой расы поражена страшным вирусом.

Инфицированные бродят по планете и пожирают живых. Девушка Мэри (Мэйси Уильямс) вместе с группой людей решает исследовать мир, который находится за пределами деревни выживших.

Группа под руководством Мэри должна пройти через «лес рук и зубов», от успеха их миссии зависит выживание человеческой расы.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что создатели «Игры престолов» Дэвид Бениофф и Дэниел Уайсс после окончания съемок финального сезона саги примутся за работу над сериалом «Конфедерация»

Сюжет многосерийного фильма будет рассказывать о событиях, происходящих в альтернативной реальности Северной Америки, в мире, где у гражданской войны в США был иной итог.