Пятница, 21 Июля 2017 года
08:31:33 МСК

Последнее видео с вокалистом Linkin Park бьет рекорды по просмотрам

Культура

Группа выложила в Youtube последний роолик, в котором снялся Честер Беннингтон

Последнее видео с вокалистом Linkin Park бьет рекорды по просмотрам
Chiragddude
Группа Linkin Park

Вашингтон, 21 июля 2017, 07:45 — REGNUM  Клип, который музыканты Linkin Park выложили в сеть сразу после смерти вокалиста группы Честера Беннингтона за 12 часов набрал более 4,7 млн просмотров, видео было опубликовано на официальном Youtube-канале группы 20 июля 2017 года.

Ролик является официальным клипом на песню Talking To Myself с альбома One More Light, это последнее видео, в котором снялся Беннингтон.

Напомним, сообщение о неожиданной смерти вокалиста группы попало в СМИ 20 июля 2017 года, причиной было названо самоубийство.

Тело 41-летнего музыканта нашли в его доме, было названо предположительное время смерти — ночь 19 июля или утро 20-го. СМИ сообщали, что один из участников музыкального коллектива подъехал к дому Беннингтона после того, как туда прибыла полиция.

Журналистам он сообщил, что находится в шоке от новости о смерти певца, по его словам, они должны были вместе отправиться на фотосессию.

Члены группы готовились к гастролям, которые должны были начаться через несколько дней, ранее Честер Беннингтон отдыхал вместе со своей женой в штате Аризона США, откуда вернулся один 19 июля 2017 года.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Музыка