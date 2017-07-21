В Риме скончался предполагаемый убийца кинорежиссёра Пазолини

Рим, , 04:36 — REGNUM В Италии в возрасте 59 лет скончался Марио Пелози, который был признан судом виновным в убийстве кинорежиссёра и поэта Пьера Паоло Пазолини в 1975 году, передаёт Corriere della Sera.

Как сообщается, Пелози умер от онкологического заболевания в хосписе при больнице «Джемелли» в Риме.

Напомним, Пазолини был жестоко убит в ночь на 2 ноября 1975 года на пустынном пляже в городе Остия в окрестностях Рима.

17-летний Пелози был задержан на следующий день за рулём машины Пазолини. Сначала он признался лишь в угоне автомобиля, но затем рассказал, что между ним и режиссёром произошла размолвка на сексуальной почве. В ходе драки он ударил Пазолини доской и скрылся с места преступления.

Суд приговорил Пелози к 9 годам и 7 месяцам тюрьмы, а в 1983 году он был освобождён условно досрочно.

Спустя годы Марио Пелози рассказал, что не поднимал руку на режиссёра, а вынужден был оговорить себя, тогда как подлинными убийцами Пазолини были трое неизвестных мужчин. По его словам, совершившие нападение люди угрожали смертью ему и его родителям.

В настоящее время специалисты выдвигают несколько различных версий убийства режиссёра. Так, по одной из них, убийство Пазолини могли совершить итальянские неофашисты в качестве мести за его последний фильм «Сало, или 120 дней Содома» о марионеточной республике Бенито Муссолини.

Со смертью Пелози теперь могут остаться без ответа многие вопросы об обстоятельствах гибели кинорежиссёра.