Останки Сальвадора Дали эксгумировали в присутствии сотен человек

Фигерас, Испания, , 02:31 — REGNUM В Испании проведена эксгумация останков художника Сальвадора Дали для получения биологического материала в связи с иском на предмет установления отцовства, передаёт Associated Press.

«Судмедэксперты вскрыли гроб Сальвадора Дали, чтобы взять образец ДНК и провести тест на отцовство в рамках судебной тяжбы», — говорится в сообщении.

Вскрытие гроба художника прошло на территории Театра-музея Дали в городе Фигерасе. Как передаёт El Pais, за процедурой наблюдали порядка 300 человек.

Напомним, решение об эксгумации ранее вынес суд Мадрида по иску 60-летней Пилар Абель, которая уже несколько лет утверждает, что является дочерью живописца.

По словам женщины, в 1955 году её мать работала недалеко от дома Сальвадора Дали в Кадакасе, где у неё закрутился тайный роман с художником. Об этом Абель рассказала её бабушка.

Сальвадор Дали на то время состоял в браке с Еленой Дьяконовой, известная под именем Гала. Детей у Дали и Дьяконовой не было.

Как ожидается, ДНК-экспертиза будет проведена на базе Национального института токсикологии. Если тест покажет, что Пилар Абель действительно является дочерью одного из самых успешных художников XX века, то она будет иметь определённые права при продаже произведений отца.