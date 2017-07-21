«Град Скобаря» появится в Пскове в дни празднования 1114-летия города

Псков, , 09:37 — REGNUM В дни празднования 1114-летия города в Пскове 22 июля будет открыта новая праздничная зона отдыха «Град Скобаря». Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе муниципалитета, она разместится у Троицкого моста, в Финском парке.

Здесь выступят творческие коллективы Городского культурного центра, Псковский цирк, предусмотрена программа для любителей эстрадной духовой музыки, также будет открыта «Трапезная» с традиционными русскими блюдами и лавка мастеровых.

Спортивно-праздничная программа стартует 22 июля с фестиваля рыбной ловли «Псковская уха»: участники фестиваля начнут забрасывать удочки в 8:00 на левом берегу реки Великой. Организаторы ожидают до 150 участников не только из Пскова, но и других городов России. Также 22 июля в городе стартует традиционная регата по гребле на байдарках и каноэ «Псковская ладья», на стадионе «Машиностроитель» откроется традиционный спортивный фестиваль, а на городском пляже для любителей экстремальных видов спорта пройдут состязания по паркуру

Вечером 22 июля в Зелёном театре Пскова состоится традиционная концертная программа «Песни июльского вечера». «Главная особенность проекта в том, что концертная программа полностью составлена из произведений псковских авторов, посвященных Пскову. Исполнители — музыканты или живущие в Пскове или уже покинувшие родной город, но по традиции, специально отложившие дела и приехавшие для участия в концерте», — сообщили организаторы.

Праздничный фейерверк, посвящённый Дню города, состоится в Пскове 22 июля в 23:00 на набережной реки Великой, а 23 июля город отметит 73-ю годовщину от немецко-фашистских захватчиков.

Напомним, Псков традиционно отмечает свой день рождения в день памяти равноапостольной княгини Ольги 24 июля.