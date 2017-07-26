Классический голливудский фильм о душевном кризисе и оживляющей силе любви

Лос-Анджелес, США, , 01:18 — REGNUM Историю творческого человека, который находится в глубоком кризисе, внезапно встречает оживляющую его любовь и теряет ее, рассказывают создатели фильма «В укромном месте». Об этой одной из выдающихся голливудских картин пишет историк кино, постоянный автор ИА REGNUM Валерий Рокотов.

Бывший востребованный сценарист Дикс Стил, звезда своей профессии, окаменевший от душевного бесчувствия, прозябает в одиночестве в маленьком укромном месте. Однажды он соглашается все-таки взяться за новый сценарий, но девушку, которая пересказывает ему содержание книги, которую и нужно экранизировать, убивают, когда она выходит из его дома. Он попадает под подозрение. Соседка дает ему алиби, а в полициейском участке он встречает красавицу, которая вдыхает в его душу новую жизнь.

Он воскресает. Пишет сценарий на одном дыхании, вдохновленный любовью. А она: Впервые в жизни почувствовав себя счастливой, она стала жертвой тех, кто принялся убеждать ее, какого монстра она избрала.

Настоящего убийцу нашли. Но успели ли спасти любовь и желание жить? Читайте статью: Воскреснуть не значит спастись

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