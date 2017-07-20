Тамбовский губернатор вручил школьнице подарок от президента России

Тамбов, , 18:01 — REGNUM Школьница из Тамбовской области Аня Зайцева получила подарок от президента страны Владимира Путина. Его вручил восьмикласснице глава региона Александр Никитин во время личного приема граждан, сообщили ИА REGNUM в областном управлении пресс-службы и информации.

«У нас с Владимиром Владимировичем Путиным день рождения в один день», — рассказала Аня Зайцева. Поэтому юная тамбовчанка решила обратиться к главе государства напрямую с просьбой подарить ей ноутбук, который так необходим в учебе. Ведь многие предметы в школе ведутся с применением компьютерных технологий. В письме президенту Аня написала, что учится в основном на отлично, имеет всего две «четверки»: «Пока мама находится в декретном отпуске, мы не можем выкроить средства на дорогостоящую покупку». По поручению президента Владимира Путина подарок Ане вручил губернатор Александр Никитин.

«Распоряжение президента — дело серьезное, — сказал глава региона. — К Владимиру Владимировичу Путину обращается много людей. Значит, есть к нему доверие и есть надежда на главу государства. Вы сами видите, что президент реагирует на каждое обращение, и все его поручения выполняются».

Александр Никитин пожелал Ане успехов в дальнейшей учебе. Девочка заверила губернатора, что теперь постарается стать круглой отличницей, и подарила главе региона кружку, сделанную собственными руками.