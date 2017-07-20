КСП Севастополя проверит расходы бюджета на памятник «Примирения»

Севастополь, , 17:37 — REGNUM Контрольно-счетная палата Севастополя проверит обоснованность расходования 129,5 млн рублей на благоустройство территории на месте будущего памятника «Примирения». Об этом ИА REGNUM сообщила пресс-секретарь общественного движения «Суть времени» Екатерина Чепурная по итогам обращения в городскую прокуратуру.

По ее словам, «Суть времени» направила в прокуратуру заявление с просьбой проверить законность постановления правительства города о выделении 129,5 млн рублей из бюджета города на благоустройство территории на месте памятника «Примирения» (до конца этого года) «и более 4 млрд руб. до конца 2020 года — на создание парковой зоны от мыса Хрустального до Карантинной бухты».

Чепурная добавила, что ответ прокуратуры общественников удовлетворил: копия обращения направлена в КСП для рассмотрения обоснованности внесения изменений в региональную программу «Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры города Севастополя на 2017−2020 годы».

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Добавим, что 13 июля правительство приняло распоряжение, которым определено место установки памятника «Единения России» на улице Катерной.

Как сообщало ИА REGNUM, в Севастополе продолжается общественная дискуссия по поводу памятника «Примирения», который планируют открыть в октябре. Установка инициирована министром культуры РФ Владимиром Мединским, который одновременно является председателем Российского военно-исторического общества.

Часть ветеранских организаций Севастополя выступила за изменение концепции и художественного исполнения монумента, предложив название памятника — «Единения России».

При этом, как сообщил ИА REGNUM заместитель губернатора Владислав Гладков, правительство Севастополя проводит широкие консультации с общественными организациями, чтобы узнать мнение населения об установке памятника.

По его словам, власти города пока не определились со статусом проводимых круглых столов и экспертных обсуждений. Также не известно, какую юридическую форму обретет срез мнений горожан, поскольку общественные слушания не предусмотрены.

Ранее врио губернатор Дмитрий Овсянников заявлял о том, что, заручившись поддержкой общественников по итогам обсуждений, правительство направит готовое предложение о возможном изменении концепции и самого памятника в министерство культуры.

Вместе с тем, в РВИО о местных инициативах по изменению сути и названия памятника пока не знают.

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