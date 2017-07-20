В Малайзии попала под запрет популярнейшая в мире песня

Куала-Лумпур, , 15:38 — REGNUM Государственным радиостанциям и телеканалам Малайзии запрещено транслировать песню Despacito, ранее признанную наиболее популярной композицией стриминговых сервисов. Об этом 20 июля сообщает Bloomberg.

Как пояснил глава Министерства связи Малайзии Салех Саид Керуак, поводом для запрета стали обращения граждан, которые жаловались на непристойный, на их взгляд, текст песни. Министр обратился к частным радиостанциям, призвав их исключить композицию из плей-листов из уважения к культурным особенностям страны.

19 июля стало известно о рекорде, которого достиг сингл Despacito пуэрториканца Луиса Фонси. В течение шести месяцев число прослушиваний сингла составило 4,6 млрд.

Таким образом, песня Фонси оставила позади композицию Джастина Бибера Sorry, которая ранее поставила рекорд в 4,3 млрд прослушиваний. Фонси признался, что действительно стремился создать хит, однако не рассчитывал на столь внушительный результат.

Оригинальный сингл Despacito увидел свет в январе 2017 года. В записи композиции участвовал пуэрториканский певец и композитор Дэдди Янки.

Клип на песню, опубликованный на канале Фонси в YouTube, просмотрели более 2,6 млрд раз. Песня Despacito — о любви: мужчина обращается в ней к своей возлюбленной.

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