У французской певицы Барбары Велденс на концерте остановилось сердце

Гоудрон, Франция, , 13:54 — REGNUM Во Франции во время концерта скончалась певица Барбара Велденс, сообщает The Independent.

Артистка потеряла сознание в середине своего выступления в церкви в деревне Гоудрон. Прибывшие на место медики констатировали смерть артистки.

Что стало причиной смерти — неизвестно. По предварительным данным, у нее остановилось сердце.

Французские СМИ предположили, что женщину ударило электрическим током. Обстоятельства произошедшего расследует полиция.

Дебютный альбом Барбары Велденс Le grand H de l’homme вышел в феврале 2016 года, а в ноябре она получила премию для молодых исполнителей Академии Шарля Кро.

Известность во Франции она получила благодаря победе в конкурсе молодых талантов имени барда Жака Бреля.