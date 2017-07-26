Библиотека в XXI веке — детские книги и диафильмы доступны в сети каждому

Москва, , 14:13 — REGNUM Уже более пяти лет функционирует Национальная электронная детская библиотека (НЭДБ), управляемая Российской государственной детской библиотекой (РГДБ). Еженедельно фонд электронной библиотеки пополняется коллекциями книг, журналов и диафильмов. ИА REGNUM удалось пообщаться с директором РГДБ Марией Веденяпиной и заместителем директора РГДБ по информатизации и фондам Ильей Гавришиным, курирующим все вопросы, связанные с НЭДБ.

На данный момент в собраниях библиотеки находится более 12 000 материалов, в том числе старые, редкие издания, дореволюционная периодика и диафильмы. По словам сотрудников библиотеки, диафильмы пользуются особенно высоким спросом среди пользователей. Сейчас в фонде НЭДБ более 3 000 наименований диафильмов, большая часть которых — производства студии «Диафильм», которая являлась основным создателем диафильмов в Советском Союзе. В коллекцию библиотеки входят и современные издания для детей и подростков, выпущенные в период с 2013 по 2016 год. Доступ ко всем материалам бесплатен.

Как появилась идея создать подобную электронную библиотеку?

Веденяпина М.: Идея электронной библиотеки сама по себе не нова. Но идея создания детской электронной библиотеки, легальной, основанной на фондах крупнейших библиотек страны, показалась мне привлекательной. Не скрою, полной уверенности в успехе не было, т.к. много факторов могли повлиять на конечный результат. Грамотная концепция, тесное и открытое взаимодействие с библиотеками, надежная команда принесли свои плоды и постепенно НЭДБ превратилась в уникальную электронную детскую библиотеку. НЭДБ пользуется популярностью не только в Росси, но и в странах ближнего и дальнего зарубежья. За 2017 год 80% посещений НЭДБ произведено с территории России, 6% — из Украины, 2% — из Беларуси, столько же из США и чуть больше 1% из Германии. Посещения зафиксированы из более чем 120 стран мира. Важно отметить, что функционирование НЭДБ поддерживается Министерством культуры РФ. Наряду с электронными коллекциями других крупных библиотек страны НЭДБ стала неотъемлемой частью государственной информационной системы Национальная электронная библиотека.

Какую главную миссию преследует библиотека?

Веденяпина М.: Миссия была сформулирована еще на этапе разработки концепции НЭДБ и не претерпела серьезных изменений за годы ее существования. Библиотека помогает решать проблемы сохранности старых и ветхих книг, а также дает возможность всем желающим на легальной основе познакомиться с лучшими образцами книг для детей, о детях, о детском чтении, изданными в разные годы. Принадлежность материалов НЭДБ разным эпохам — от середины XVIII до настоящего времени — позволяет проследить историю развития русской детской литературы и других видов произведений для детей и о детях.

В коллекциях НЭДБ представлены значимые произведения для детей и произведения, вошедшие в круг детского чтения, оформленные лучшими отечественными художниками-иллюстраторами, а также материалы, являющиеся ярким отражением исторических, политических, культурологических, художественных и педагогических процессов, происходивших в нашей стране в различные исторические периоды.

НЭДБ — это единая точка доступа к разным материалам, так или иначе связанным с детским чтением, многие из которых по ценности можно сравнить с музейными экспонатами. Только у нас их можно не просто смотреть, но и читать.

С какими библиотеками сотрудничает НЭДБ?

Гавришин И.:Национальная электронная детская библиотека изначально задумывалась как корпоративный межбиблиотечный проект. В основу коллекции легли издания из фондов Российской государственной детской библиотеки. Это книги, журналы, позже добавились диафильмы. В фондах Российской государственной библиотеки, Российской национальной библиотеки, Государственной публичной исторической библиотеки находится огромное количество детской литературы, но она теряется на фоне недетской части фондов. На основании достигнутых договоренностей издания для детей были либо специально оцифрованы для размещения в НЭДБ, либо заимствованы уже в оцифрованном виде.

Крупные региональные детские библиотеки делятся национальными изданиями, например, Чувашская республиканская детско-юношеская библиотека. Саратовская областная детско-юношеская библиотека предоставила для оцифровки подшивки журнала «Костер» 1936−1946 гг. Цифровая библиотека университета Принстона, чья коллекция «Книги советской эпохи для детей и юношества» вызвала ажиотаж летом и осенью прошлого года, поделилась с нами цифровыми копиями изданий, которых не было в НЭДБ. Мордовская республиканская детская библиотека и Республиканская детско-юношеская библиотека им. В.Х.Колумба республики Марий Эл передали в дар коллекции диафильмов, что позволило нам значительно пополнить и реестр, и цифровую коллекцию. Так же нам помогают частные коллекционеры, предоставляя уже оцифрованные копии изданий.

Какие экземпляры диафильмов представляют наибольшую ценность?

Гавришин И.: На текущий момент в реестре более 9000 пленок, из них более 7000 выпущены студией «Диафильм». Недавно коллекция пополнилась пленками 1940-х годов. Часть из них удалось отсканировать, и они готовятся к публикации. Пока самая старая отсканированная пленка — это черно-белый диафильм 1944 года по сказке Шарля Перро «Спящая красавица».

Мир диафильмов чрезвычайно разнообразен. Каждый найдет себе материал по душе. Среди уже опубликованных материалов более 200 пленок являются пособиями по разнообразным предметам, которые были созданы специально по заказу Министерства просвещения РСФСР и активно использовались преподавателями дошкольных учреждений и школ. Многие из этих предметов не утратили актуальности в наши дни.

Еще более широко представлены сказки. Среди опубликованных диафильмов можно найти сказки 24-х народов России, десяти народов ближнего зарубежья и более чем двадцати народов дальнего зарубежья. Много документальных диафильмов, посвященных знаковым событиям в истории Советского союза и России, известным деятелям науки и культуры. Особый интерес представляют фотографии, т.к. комментарии часто слишком идеологизированы.

Мы с радостью примем в дар диафильмы в любом состоянии и в любых количествах для дальнейшего развития проекта и пополнения коллекции.

Какие еще материалы занимают особое место в архиве библиотеки?

Гавришин И.: В каждом сегменте есть особые издания. Книги XVIII века больше похожи на музейные экспонаты, которые можно рассматривать бесконечно. Их можно читать, но это тяжело. Основная проблема даже не старый алфавит, а непривычный стиль и манера изложения. Дореволюционная детская периодика дает широкий выбор тем — от журнала «Маленький христианин» до журнала «Труд и забава». Издания, вышедшие после революции в период с 1917 по 1939, позволяют понять, как детская литература реагировала на изменения в жизни страны. В предвоенный и военный период интересно посмотреть на издания Маршака с иллюстрациями Кукрыниксов. Возможность легкого перемещения по векам представляет интерес не только для обычных читателей, но и для историков, исследователей детской литературы и иллюстрации.

Газета Пионерская правда, к публикации которой мы приступили в этом году, представляет собой томограмму, еженедельный срез жизни страны с 1925 года. Естественно, следует иметь в виду коммунистические, комсомольские и пионерские фильтры, через которые эта информация проходила. Но при этом газета остается бесценным источником документальных материалов и фотографий, как и советские журналы «ЧиЖ» и «Костер».

Есть ли у вас в планах какие-то проекты? Если да, расскажите немного о них.

Гавришин И.:С целью более полно отразить историю развития русской детской литературы по соглашению с РГБ мы целенаправленно, с помощью сотрудников Ленинки, выбираем из их фондов свободные от авторских прав издания для детей и о детях. Эти издания переводятся в цифровой вид, в ближайшее время мы начнем их размещение в НЭДБ. Так же их можно будет найти и в Национальной электронной библиотеке. Особенно нужно отметить появление в НЭДБ коллекции современной литературы для детей и подростков. Каждый год туда будет добавляться более 500 современных изданий, которые будут доступны для чтения в течении года, а затем будут уходить в закрытый сегмент коллекции. Среди изданий, которые открыты сейчас, можно найти произведения Марины Аромштам, Ая Эн, Марии Бершадской, Станислава Востокова, Эдуарда Веркина, Андрея Жвалевского и Евгении Пастернак, Дэвида Алмонда, Ульфа Старка, Кристине Нестлингер, Корнелии Функе и др. Также планируем расширять ассортимент советской периодики журналами «Затейник», «Искорка», «Вожатый».

Веденяпина М. А.: НЭДБ была рассчитана на взрослую аудиторию, которая выступает проводником между материалами библиотеки и детской и подростковой аудиторией. Статистика это наглядно подтверждает: 31% посещений приходится на аудиторию возраста 35−44 года. Сейчас, при появлении в НЭДБ современной литературы для детей и подростков, хочется наладить прямой контакт с детской аудиторией без посредников. Для этого понадобится расширение ассортимента литературы, интересной для этой аудитории, разработка привлекательных для этой аудитории интерфейсов и сервисов. Естественно, с сохранением существующего функционала.

НЭДБ была основана в 2012 году по инициативе Российской государственной детской библиотеки и еженедельно пополняется оцифрованными материалами из фондов библиотек-участников проекта.

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