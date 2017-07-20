Из-за разрушения федерального памятника в Рязани возбудили уголовное дело

Рязань, , 11:17 — REGNUM По факту разорения Дашковской богадельни в Рязани, являющейся памятником федерального значения, возбуждено уголовное дело. Как сообщает пресс-служба УМВД России по Рязанской области, дело возбуждено по статье «Кража». Злоумышленникам грозит до пяти лет лишения свободы.

Задержаны двое мужчин. Полиция считает, что они причастны к хищению из дома металлической лестницы, двух швеллеров, радиатора и труб отопления.

«В полицию поступило сообщение о том, что из здания по адресу улица Затинная, 80 неизвестные пытаются похитить имущество. Сотрудники полиции немедленно выехали на место и задержали двух мужчин. Похищенное изъято», — сообщают в полиции.

Между тем, члены рязанского отделения ВООПИиК сообщают, что сейчас активисты за счет организации изготовили стальные ворота, которые установлены во дворе дома. Кроме того, здание охраняется сотрудниками ЧОПа, нанятыми ВООПИиК. Эти меры помогут предотвратить вывоз имущества из старинного здания, уверены правозащитники.

ИА REGNUM напоминает, что о разрушении памятника федерального значения «Дашковская богадельня», который находится на улице Затинная, стало известно в середине июля. Неизвестные похитили чугунную лестницу.

Тогда активисты написали заявление в полицию, в котором попросили возбудить уголовное дело по статье «Причинение ущерба объекту культурного наследия». Сообщалось, что мэрия Рязани, как собственник, не спешила писать заявление в полицию по факту причинения ущерба.

Активисты наняли охранников, чтобы вандалы не смогли больше красть имущество.

Здание Дашковской богадельни было построено в 1780 году. Оно выдержано в стиле позднего классицизма. В разные годы здесь жили купцы, а в 1870 году его купил этнограф, меценат и коллекционер Василий Андреевич Дашков. Именно он организовал здесь богадельню.

В 2016 году оно было внесено в реестр памятников федерального значения.

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