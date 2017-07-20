Сергей Кудрявцев, , 21:15 — REGNUM

Долгое время казалось весьма странным, что Министерство культуры Российской Федерации словно предпринимает всё для того, чтобы не только не поддержать российское кино, хотя на словах вроде как предпринимаются для этого чуть ли не героические усилия, а напротив, навредить ему непременно, создать такие искусственные и надуманные препоны, после чего отечественный кинематограф загнётся окончательно и бесповоротно!

Конечно, «теория заговора» всегда привлекательна и, как говорится, многое объясняет в том, что представляется лишённым всякой логики и просто преступным для существования киноотрасли. Ну, как иначе можно понять, например, заявления министра Владимира Мединского, множащиеся почти со скоростью «взбесившегося принтера» в Госдуме.

В ответ на вопрос о том, намерен ли Минкульт поддерживать российские авторские фильмы в прокате, он сказал следующее: «Авторам стоит задуматься о том, для кого они делают кино. Какие темы поднимают, каким языком излагают, как стараются достучаться до сердца кинозрителей. Если делают кино для себя или для узкого круга ценителей — не надо просить государство, чтобы оно заставляло граждан стройными рядами за деньги налогоплательщиков это смотреть. А если делают кино для зрителей, то это и так обязательно до них дойдёт.

И вот здесь уже задача государства — создать комплексные преференции именно для российского кино. Создавать же особые преференции для кино, изначально ориентированного на узкую аудиторию, мне кажется нечестным. И давайте без этого — «государство должно помочь». Государство в данном случае никому ничего не должно, и зрители никому ничего не должны, если это кино им неинтересно».

Всё было бы вполне закономерно, если бы министр культуры после подобных речей вообще прекратил финансирование авторского кинематографа из бюджета. Однако на днях вновь обнародованы итоги очередного конкурса в Минкульте на соискание государственной поддержки при производстве фильмов — и несколько десятков авторских лент как раз должны получить деньги из карманов налогоплательщиков. То есть на съёмки мы милостиво даём, а вот прокатывайте — как хотите?! Не в том ли дело, что при выделении средств на создание картин можно больше поживиться, нежели способствуя продвижению российских фильмов в кинотеатрах.

Но ведь и выдаваемые в качестве благородных и необходимых меры по квотированию иностранной кинопродукции в прокате, ограничению количества сеансов в день для одной ленты, введению безумной по размерам суммы за обладание прокатным удостоверением, а также инициативы по обложению своеобразной данью онлайновых ресурсов, где начали активнее выпускать именно лицензионно новые картины зарубежного и российского производства, подчас минуя кинотеатры, — всё это в итоге может обернуться против кинематографистов, особенно отечественных.

Потому что пострадают прежде всего — не столько морально, сколько материально — как раз те компании и отдельные деятели кино, которые хоть как-то стремятся на свои скромные ресурсы, порою на личные деньги снять волнующие их фильмы и обязательно выйти с этим к зрителям — в кинопрокате или на легальных интернет-площадках. А вот государство в лице Министерства культуры увеличивает число барьеров, плодит инструкции, которые противоречат одна другой, будто специально ставит под сомнение и вообще отказывает в праве на существование картинам, созданным вне крупных структур, на частные средства, даже индивидуально, а значит, без какого-либо контроля со стороны тех или иных надзорных органов. Таковыми эти органы не являются по закону, но всё равно очень хотели бы вмешиваться и диктовать нужную политику.

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Вот как раз неизжитый «цензорский зуд», а ещё присущее любому чиновнику любого ранга желание как-то заявить о себе и оправдать собственную должность, в частности, чтобы внести какие-нибудь замечания и поправки, дать «мудрые указивки», неукоснительные к соблюдению (чего греха таить, этим страдают многие российские продюсеры, включая ведущих и признанных, которые считают, что плох тот сценарий, где ничего нельзя изменить!) — это тоже объясняет столь бурную имитацию законотворческой деятельности Минкульта. Если о нас постоянно не говорят, если не поминают даже бранным словом — то вроде как мы вообще не нужны?!

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