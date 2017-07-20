Создатели «Игры престолов» снимут сериал об альтернативной Америке

Вашингтон, , 09:40 — REGNUM Телеканал HBO сообщил о том, что создатели «Игры престолов» продюсеры Дэвид Бениофф и Дэниел Бретт Уайсс будут работать над сериалом «Конфедерация» (Confederate), об этом 19 июля сообщил портал Variety.

Сериал не будет иметь никакого отношения к «Игре престолов», его сюжет расскажет о событиях, происходящих в альтернативной реальности Северной Америки.

В этом мире южные штаты успешно отделились от союза и создали страну, где рабство осталось законным и превратилось в современный институт.

В сериале будет рассказываться про жизнь множества персонажей, живущих по обе стороны демилитаризованной зоны Мейсона-Диксона — борцов за свободу, работорговцев, политиков, журналистов, руководителей рабовладельческого конгломерата, а также о семьях, находящихся в рабстве.

Сообщается, что работы над «Конфедерацией» начнутся сразу после окончания съемок финального сезона «Игры престолов».

Напомним, 16 июля 2017 года на телеканале HBO вышла первая серия седьмого сезона культового сериала «Игра престолов». Првый эпизод сразу же установил рекорд для телеканала HBO, по состоянию на 17 июля его посмотрело более 16 млн зрителей.