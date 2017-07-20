Жена Уилла Смита: Я была драгдилером

Вашингтон, , 08:17 — REGNUM Жена Уилла Смита Джада Пинкетт-Смит призналась журналистам в том, что в момент её встречи с Тупаком Шакуром она торговала наркотиками, видео с интервью актрисы 19 июля опубликовал портал Entertainment Tonight.

«Об этом тяжело говорить, потому, что я раньше не рассказывала всей истории, — сообщила 45-летняя актриса, — есть один интересный момент, о котором я не упоминала ранее, он заключается в том, что когда я впервые встретилась с Паком, я была драгдилером».

Также она сказала, что её отношения с Тупаком Шакуром были неправильно поняты. Актриса сообщила, что они встретились в тот момент, когда в её жизни произошло нечто плохое. После каждый пошел своей дорогой.

«Тогда я думала что-то вроде: «Ок, Боже, однажды ты сделаешь для Пака что-то, что ты сделал для меня, что меня спасло». Но этого не произошло. И это то, с чем мне приходится постоянно сталкиваться», — призналась Джада Пинкетт-Смит.

Затем актриса сказала, что история их встречи показывает — её отношения с рэпером были чем-то большим, чем просто романтической историей, как это часто хотят представить.

Напомним, Джада Пинкетт-Смит познакомилась с Тупаком Шакуром в Школе Искусств Балтимора, они дружили до момента смерти музыканта.

С Уиллом Смитом она впервые встретилась в 1990 году во время съемок сериала «Принц из Беверли-Хиллз». В 1997 году они официально зарегистрировали свои отношения.