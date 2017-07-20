Определена точная дата эксгумации тела Сальвадора Дали

Барселона, Испания, , 08:02 — REGNUM Эксгумация тела известного испанского художника, скульптора и режиссера Сальвадора Дали для извлечения образцов ДНК и определения отцовства по отношению к Пилар Абель, пройдет 20 июля с 20:00 по местному времени (21:00 по Москве) после закрытия театра-музея имени Дали, сообщает El Comercio.

Верховный суд Каталонии 19 июля выпустил постановление, в котором говорится, что Фонд Музея Дали запросил суд первой инстанции Мадрида, ведущий это дело, об изменении времени реализации процедуры во избежание нанесения ущерба их повседневной деятельности.

Мадридский суд признал ходатайство и передал дело в суд города Фигерас провинции Жерона, под чьим надзором будет выполняться эксгумация вечером 20 июля после окончания рабочего дня театра-музея, где похоронен художник.

Музейные работники разработали специальное устройство для облегчения сложной работы по эксгумации тела Дали, которое находится в центре музея под плитой массой в полторы тонны.

Фонд Гала-Дали, который является наследником художника, объявил, что журналисты не будут допущены в театр-музей во время процедуры, также наложен запрет на произведение фотосъемки.

Напомним, целью эксгумации является сопоставление ДНК Сальвадора Дали и гражданки Испании Пилар Абель, предполагаемой дочери художника, которая в течение многих лет судится за официальное признание Дали ее отцом.