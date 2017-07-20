В Испании эксгумируют тело Сальвадора Дали

Фигерас, Испания, , 00:59 — REGNUM В испанском городе Фигерас в Каталонии 20 июля будет проведена эксгумация останков знаменитого художника Сальвадора Дали с целью проведения ДНК-экспертизы для установления отцовства.

Решение об эксгумации ранее вынес суд Мадрида по иску 60-летней, которая утверждает, что является дочерью живописца.

По словам женщины, в 1955 году её мать работала недалеко от дома Сальвадора Дали в Кадакасе, где у нее закрутился тайный роман с художником. Об этом Абель рассказала её бабушка.

Суд постановил, что в связи с отсутствием другого биологического материала, эксгумация остаётся единственным способом установить отцовство, которое женщина пытается доказать уже не первый год.

ДНК-экспертиза будет проведена на базе Национального института токсикологии. Если тест покажет, что Пилар Абель действительно является дочерью одного из самых успешных и противоречивых художников XX века, то она будет иметь определённые права при продаже произведений отца.

По сообщениям СМИ, в настоящее время Абель находится в столь трудном финансовом положении, что не имеет средств на то, чтобы расплатиться со своим адвокатом.