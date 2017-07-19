Две новые книги по вселенной Гарри Поттера поступят в продажу в октябре

Лондон, , 23:03 — REGNUM Две новые книги по вселенной Гарри Поттера будут изданы в октябре 2017 года в рамках тематической выставки, об этом 19 июля сообщил The Hollywood Reporter.

Выставка будет называться «Гарри Поттер: История магии», она будет приурочена к 20-летию выхода первой книги о маленьком волшебнике.

Выставка откроется в октябре и будет длиться до февраля 2018 года. Информацию о выпуске новых книжек британское издательство Bloomsbury взяло из открытых документов, подаваемых в налоговые органы.

Сообщается, что в новых книгах читателя познакомят с предметами, преподаваемыми в Академии «Хогвартс».

Путешествуя по истории магии, читатель сможет получить больше информации об алхимии, единорогах, древней магии и прочем.

Напомним, 26 июня 2017 года исполнилось 20 лет с момента выхода первой книги о Гарри Поттере. В 2015 году Джоан Роулинг рассказала поклонникам цикла о том, что первое издательство, в которое был отправлен текст первой книги, ответило ей грубым отказом.