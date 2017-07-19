В спин-оффе «Звездных войн» про Хана Соло появится жена Чубакки

Вашингтон, , 20:37 — REGNUM В спин-оффе «Звездных войн», сюжет которого будет рассказывать о приключениях молодого Хана Соло, может появиться женщина вуки, об этом 18 июля сообщил портал NME.

Издание напоминает, что режиссерское кресло на съемочной площадке этого фильма занял Рон Ховард и, судя по всему, после этого работа на ней нормализовалась. 17 июля Ховард разместил на своей странице в соцсети Twitter фотографию, которая привела к появлению дискуссий между поклонниками вселенной.

На фото в костюме Чубакки запечатлен актер Йонас Cуотамо и работники студии, разглядывающие на мониторах рабочие кадры фильма. Издание Star Wars News Net сообщило, что изображение на мониторе, который находится в правом верхнем углу снимка, несет интересную информацию.

После того, как сотрудники портала увеличили и обработали эту часть снимка, они увидели, что на ней Чубакка обнимает другого представителя расы вуки.

Портал Games Radar, комментируя эту информацию в свою очередь сообщил, что в новом каноне «Звездных войн» у Чуббаки есть жена, которую зовут Малла. На основе этого журналисты пришли к выводу, что другой вуки, обнимающий Чубакку, — это и есть его жена.

Напомним, 22 июня 2017 года СМИ сообщили, что Рон Ховард официально стал новым режиссером фильма про Хана Соло. Режиссеры Фил Лорд и Кристофер Миллер покинули проект из-за творческих разногласий, возникших у них со студией Lucasfilm и её руководителем Кэтлин Кеннеди.