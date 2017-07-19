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Гости Шукшинского фестиваля первыми увидят фильм Игоря Сукачева об Алтае

Культура

Премьера фильма «То, что во мне» состоится сегодня вечером

Гости Шукшинского фестиваля первыми увидят фильм Игоря Сукачева об Алтае
Иллюстрация: Сайт Атайского края
Игорь (Гарик) Сукачев на Шукшинском кинофестивале

Барнаул, 19 июля 2017, 11:57 — REGNUM  Известный музыкант, режиссер, сценарист и актер Игорь (Гарик) Сукачев на Шукшинский кинофестиваль, открывшийся накануне в Барнауле, привез свой фильм «То, что во мне», съемки которого проходили год назад на территории Алтайского края и Республики Алтай. Его премьерный показ состоится сегодня, 19 июля, в барнаульском кинотеатре «Мир». Завтра картину увидят жители и гости Бийска. Далее на просмотр картины приглашают жителей и гостей Белокурихи, а 22 июля автор представит свой новый фильм участникам и гостям Всероссийского фестиваля «Шукшинские дни на Алтае» в Сростках, на горе Пикет. Об этом информирует сегодня официальный сайт региона.

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«Мой фильм начинается с того, что герой прилетает в Барнаул и едет в сторону Сросток, а вокруг желтые поля с копнами сена, огромные подсолнухи, работают люди на тракторах и комбайнах», — пояснил автор.

Игорь Сукачев также отметил, что о работе над фильмом говорить трудно.

«Здесь, на Алтае, живут удивительные люди, нам посчастливилось встретиться и работать вместе с совершенно самоотверженными людьми. Примеров такой работы — просто тысячи. В Белокурихе нам для съемок нужен был самолет Ан-2, известный всем «кукурузник». Нам в этом помогли: разобрали ограду музея под открытым небом, где стоит старый железнодорожный состав и Ан-2, выкатили самолет, поставили так, как было нужно. При этом еще сказали, что, к сожалению, двигатель именно этой машины сняли на запчасти, потому что он был в хорошем состоянии, а такие самолеты еще летают», — поделился впечатлениями автор.

По словам Игоря Сукачева, аналогичную самоотверженность и готовность помогать в свое время продемонстрировали и жители Керчи, когда там снимался фильм «Дом Солнца».

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«Тяжелые условия, люди живут трудно, но на съемки большой сцены, которую снимали четыре дня в городском саду, пришли, откликнувшись на наше приглашение, около шестисот человек. И здесь происходило то же самое — удивительные люди сопровождали нас и в Алтайском крае, и в Республике Алтай», — подчеркнул Игорь Сукачев.

Он признался, что встречи с добрыми, бескорыстными и готовыми прийти на помощь людьми помогают ему жить и работать дальше.

По наблюдениям Игоря Сукачева, Алтайский край с его полями, лесами и дорогами производит впечатление ухоженной земли, о которой заботятся, на которой работают. Колоссальное впечатление произвела на него дорога — серпантин на Белокуриху-2.

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«Думаю, через несколько лет он станет еще красивее: на склонах вырастет трава, и он станет неотразимым. Сейчас он новый, яркий, красивый, а через несколько лет этот серпантин станет просто прекрасной частью природного пейзажа», — считает Игорь Сукачев.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее Игорь (Гарик) Сукачев уже признавался, что всем своим друзьям советует побывать на Алтае. А лично ему больше всего нравятся Алтайские горы и Чуйский тракт.

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