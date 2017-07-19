Ди Каприо взволновал ценителей моды мусорным пакетом на поясе

Лас-Вегас, США, , 08:44 — REGNUM Прогулка голливудского актера Леонардо Ди Каприо с мусорным пакетом за поясом стала поводом для обсуждения в социальных сетях.

Так, пользователь @jessiekaiser опубликовала фото, на котором звезда идет по улице, а у него за поясом вместо сумки привязан полиэтиленовый пакет фиолетового цвета.

На снимке актер одет по-спортивному: в серую футболку и шорты. На голове — бейсболка, а в руках — сотовый телефон.

«Вам может быть абсолютно на все пофиг, но вам никогда не достичь уровня пофигизма Леонардо Ди Каприо, использующего мусорный пакет как поясную сумку», — говорится в твите.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в январе 2016 года Ди Каприо в интервью Welt am Sonntag заявил, что с удовольствием сыграл бы в кино президента России Владимира Путина. Кроме того, по словам актера, он с удовольствием сыграл бы Владимира Ленина и Григория Распутина.

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