Первая серия продолжения «Игры престолов» бьет рекорды просмотров

Вашингтон, , 08:20 — REGNUM Первая серия седьмого сезона сериала телеканала HBO «Игра престолов» бьет рекорда просмотров, об этом 18 июля сообщила The New York Times.

По состоянию на 17 июля 2017 года первый эпизод продолжения сериала посмотрело около 16,1 млн зрителей, что на 50% больше, чем у первого эпизода 6 сезона.

В это число входят те, кто смотрел «Игру престолов» по обычному кабельному телевидению, пользователи стриминг-сервисов и те, кто начинал просмотр по желанию.

Таким образом, первая серия седьмого сезона побила рекорд по просмотрам не только в рамках самой «Игры престолов», но и среди всех продуктов HBO.

Издание пишет, что в ближайшие дни эта цифра будет только расти, ведь все больше людей будет рассказывать о ней своим знакомым, а значит — будет увеличиваться количество просмотров по требованию.

Напомним, первая серия седьмого сезона сериала HBO «Игра престолов» была показана в эфире телеканала HBO 16 июля 2017 года, её длительность составляет чуть более 1 часа.