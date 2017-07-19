U2 просит суд отклонить иск с обвинениями в плагиате

Вашингтон, , 07:48 — REGNUM Известная музыкальная группа U2 подала ходатайство в окружной суд Манхэттена в котором попросила отклонить иск с обвинениями в плагиате от британского музыканта Пола Роуза, об этом 19 июля сообщило Reuters.

Музыканты утверждают, что ни обычные люди, ни специальные музыкальные комиссии не видят никакого сходства в песне U2 «The Fly» и инструментальной композиции Роуза «Nae Slappin», которую тот выпустил в 1989 году.

Члены группы также задались вопросом — почему Роуз ждал так долго и подал иск только в феврале 2017 года, при условии, что песня «The Fly» за 15 лет нисколько не поменялась? Издание сообщает, что адвокат Пола Роуза отказался от комментариев.

Напомним, Пол Роуз подал в суд на членов группы U2 и звукозаписывающую компанию UMG Recordings Inc, которая является подразделением Vivendi SA.

Музыкант обвинил их в том, что большая часть композиций альбома «Achtung Baby» являются плагиатом. Роуз потребовал выплатить ему сумму в размере $ 5 млн.

Альбом «Achtung Baby» группа выпустила 18 ноября 1989 года, это была седьмая по счету её пластинка. Всего в мире было продано около 18 млн экземпляров.