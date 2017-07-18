Режиссер фильма «Крым» обратился к украинским властям

Москва, , 15:39 — REGNUM Призыв выдать прокатное удостоверение для фильма «Крым. С любимыми не расставайтесь», чтобы его можно было показать на Украине, опубликовал режиссер картины Алексей Пиманов, передает 18 июля телеканал «Звезда».

"Я очень хочу, чтобы этот фильм увидели на Украине! — говорится в письме. — Хочется, чтобы этот фильм посмотрели, прежде всего, простые украинцы. И может быть, это станет одним из толчков к прозрению, к окончанию кошмара, творящегося на Востоке Украины вот уже три года».

Пиманов, подчеркнув, что его просьба почти бесполезна, призывает честных и независимых деятелей украинской культуры поддержать показ «Крыма» на Украине. Он несколько раз повторил в письме, что «любовь должна быть сильнее ненависти».

«Прошу считать это письмо официальным обращением к правительству Украины с просьбой выдать фильму «Крым» прокатное удостоверение на территории Украины», — написал он в постскриптуме.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, фильм «Крым» снят российским режиссером Пимановым в 2017 году. 17 июля вышел его трейлер, после чего посольство Украины в Белоруссии направило ноту протеста. Киев недоволен тем, что фильм будет показан в кинотеатрах Белоруссии.

Первый кинопоказ картины состоится в середине августа 2017 года, на широкий экран она выйдет 28 сентября.

Напомним, в фильме рассказывается о судьбах киевлянки и севастопольца, отношения которых развиваются на фоне государственного переворота в Киеве 2014 года. Как сказал Пиманов, эта картина не про войну: скорее она антивоенная.

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