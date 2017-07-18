В Ташкенте перенесут на другое место здание дореволюционной постройки

Ташкент, , 15:30 — REGNUM Здание бывшего Кауфманского детского приюта в столице Узбекистана, построенное в 1916 году, будет разобрано «по кирпичику» и перенесено в другой район Ташкента, сообщает Газета.уз.

«Передислокация исторического объекта будет осуществлена посредством так называемой «регенерации» — здание будет разобрано и воссоздано в первоначальном виде, с сохранением расположения каждого кирпича», — говорится в публикации.

Издание отмечает, что строение, расположенное на территории бывшего Института энергетики и автоматики, находится в аварийном состоянии.

«Поручение перенести и реставрировать здание Кабинету Министров дал президент Шавкат Мирзиёев», — подчеркивает газета.

Как передает корреспондент ИА REGNUM, за годы независимости в Узбекистане были уничтожены десятки зданий дореволюционной постройки. В некоторых случаях это было продиктовано политическими соображениями, в других — сугубо экономическими.

В частности, среди местного населения стало очень популярным выкладывать дворики частных домов так называемыми «царскими кирпичами». Считается, что кирпичи, помимо эстетического удовольствия, также хорошо сохраняют прохладу. На строительных рынках стоимость таких кирпичей доходила до 4−5 долларов за штуку. Ташкентская интеллигенция опасается, что в случае демонтажа здания приюта «царские кирпичи» будут распроданы и заменены современными.