Москва, , 10:32 — REGNUM

С 20 по 23 июля в кинотеатре «КАРО Музеон» в Москве пройдут кинопоказы фестиваля «Моя Планета. Планета людей». Это ежегодный фестиваль, посвященный жизни людей в разных уголках Земли и путешествиям. Каждый год гостями фестиваля становятся более 200 000 любителей познавать мир из разных городов России. В программе фестиваля фотовыставка, кинопоказы и лекторий.

Кинопоказы пройдут в летнем кинотеатре «КАРО Музеон» с20 по23июля. В кинопрограмму фестиваля отобраны самые интересные документальные фильмы, созданные познавательными телеканалами «Моя Планета», «Наука», «Живая Планета».

20 июля фильм Андрея Понкратова «Куба. Индекс счастья» расскажет о кубинских долгожителях и секретах их счастья. Из фильма «Разыскивается филин»21июля зрители узнают невероятную историю редкой птицы, занесенной в Красную книгу — рыбного филина. Авторы фильма впервые смогли снять кадры, где птица охотится и воспитывает птенцов.

Продолжит фестиваль 22 июля фильм «Жизнь с бактериями. Записки о микробиологии»: три молодых российских ученых пробуют создать экологически чистое топливо, ищут способ преодолеть глобальное потепление и отправляются на Кавказ в поисках молочнокислых бактерий.

Закроет фестиваль 23 июля фильм «Мировой рынок. Эволюция»с Александром Пряниковым. Кинолента посвящена противостоянию рынков и супермаркетов.

Билеты по ссылке.